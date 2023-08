Weiter geht es im Ferienprogramm der Stadt Wehr mit der Aktion „Stop Motion“. Etwas Software, eine gute Kamera am Handy und viel Spaß beim Spielen – mit diesen Zutaten ist schon fast ein kurzer Trickfilm entstanden. Wenn da nicht das Drehbuch wäre – die Ideen müssen erst einmal in der Kleingruppe getestet werden. „Denkt dran, für eine Sekunde Film sollten es schon 30 Fotos sein“, erklärt Sylvia Briegel, die zusammen mit Katja Strassberger am Dienstagmorgen im Jugendhaus die Leitung innehatte. Jede Menge Fotos machen von einer Spielszene, das war eine Herausforderung und bedurfte viel Konzentration. Schließlich soll der Kurzfilm nicht ruckeln und die Bewegungen der Figuren und Gegenstände möglichst echt aussehen.

Sofort ist mit den ersten Ideen für den Stop-Motion-Animationsfilm gestartet worden. Im Jugendhaus ist viel Spielzeug vorhanden. Die Kinder waren alle mindestens in der Grundschule. Es war auch ein geschützter Raum für sie, um zuerst einmal wieder ganz unverkrampft mit Lego und Playmobil spielen dürfen. „Boah, da ist ja auch ein Dino, den ich nicht kenne“, stellte der anfänglich etwas altkluge Felix fest.

Das Konzept ging auf: Kinder spielen lassen, das Ziel für den Animationsfilm entwickeln und sich dann noch zusammen mit anderen Kindern koordinieren. Pädagogik schwingt beim Ferienprogramm immer mit. Mit kleinen Tipps unterstützen die beiden Schulsozialarbeiterinnen die Kinder. Hintergrund, Kameraperspektive, und bei einigem Trubel im Jugendhaus bitte den anderen Gruppen nicht durchs Bild laufen. Für eine Jubelszene mit den Spielmännchen waren schnell zehn Minuten nötig. Die Filme wurden den Kindern mitgegeben, damit sie sie zu Hause ihren Familien vorführen zu können.