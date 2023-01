von Aloisia Zell

Es war dieses Mal nicht das klassische Vorspiel junger Musiker, sondern ein spontaner Konzertnachmittag, den Christian Mirbach zusammen mit seinen fortgeschrittenen Klavierschülern vorbereitet hatte. Die zahlreichen Eltern, Angehörigen und Freunde der Klavierklasse und der Musikschule durften sich auf viele Leckerbissen freuen.

Anspruchsvolles Programm

Die sechs Klavierschülerinnen und -schüler hatten ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt und Werke von Bach, Mendelssohn, Bartholdy, Chopin und Beethoven aufgeführt.

Aber auch bei modernen und für den Laien weniger bekannten Werken unserer Zeit, der sogenannten Neoklassik, wie dem Italiener Ludovico Einaudi, dem Südkoreaner Yiruma und Hans Zimmer fühlten sich die jungen Leute zu Hause.

Spiel ohne Noten

Die Fortgeschrittenen von Mirbach‘s Klavierklasse starteten mit der erst elf Jahre alten Katharina Huber, die sich an Werke von Dussek, Schumann und Prokofjew heranwagte. Gebannt folgte man Michelle Zavala-Schoof, wenn sie mit feinen Nuancen das Bella Notte von Einaudi ausschmückte. Es war beeindruckend, dass die etwas erfahreneren Schüler auf Noten verzichteten und wie Eric Pfüller, auswendig die Finger über die Tasten tanzen ließen.

Neben dem japanischen Komponisten Joe Hisaishi hatte er sich Schubert und Chopin gewidmet. Wohingegen Julius Berchthold und Elisabeth Zimmermann hauptsächlich Werke zeitgenössischen Kompositionen der Neo Klassik spielten. Auch wenn alle Darbietenden durch eine Virtuosität auf einem hohen technischem Niveau überzeugten, so gelang es Clara Kütemeier gar die Illusion zu erzeugen, man müsse die Finger lediglich über die Tasten fliegen lassen.

Der Leiter der Musikschule Bad Säckingen, Manuel Wagner, würdigte in seinem Schlusswort die Leistung Christian Mirbachs und hatte gar eine Überraschung parat. Zur Verabschiedung Mirbachs als stellvertretenden Leiter der Musikschule nach 27 Jahren, zum Ende des vergangenen Jahres, brachte sein Kollegium mit dem Stück „Palladio“ einem Orchesterstück von Karl Jenkins zur Aufführung. Und zu guter Letzt zauberte Julius Berchthold mit „Heart of Courage“ von „Two Steps from Hell“ eine Zugabe in die Flügeltasten.