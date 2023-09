Seitdem Tina Wehrle im Jahr 2019 die Personalabteilung der Stadtverwaltung Wehr übernommen hat, hat sich einiges geändert. Ausschreibung zeigen inzwischen einen größeren Erfolg als früher, sind aber auch zeitaufwendiger geworden. In ihrer Masterarbeit hat die Personalchefin zum Fachkräftemangel an der Schweizer Grenze geforscht und weiß, wie man dem Problem begegnen sollte.

Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt derzeit viele Menschen. Tina Wehrle fand deshalb das Thema so faszinierend: „Jeder jammert nur, aber wir müssen in Lösungen denken“, sagt die Personalchefin der Stadtverwaltung Wehr. Am Hochrhein sei laut Wehrle die Situation besonders prekär. Nicht nur in den Pflege- und Gesundheitsberufen, auch in der Verwaltung gibt es eine Konkurrenz mit der Schweiz.

Die Studie Tina Wehrle studierte an der Verwaltungshochschule Kehl berufsbegleitend zu ihrer Position als Personalchefin der Stadtverwaltung Wehr Public Management. Für ihre Masterarbeit untersuchte Tina Wehrle, wie sich deutsche Verwaltungen an der Schweizer Grenze attraktiver als Arbeitgeber gestalten können. Dazu Interviewte sie vier Personalverantwortliche der Landratsämter am Hochrhein und zwei „kreative Köpfe“, die lange Erfahrung in Personalmanagement und IT-Branche haben. Zudem führte sie eine repräsentative Umfrage bei 598 Mitarbeitern der Landratsämter Waldshut und Lörrach, sowie der Stadt Wehr durch.

Was hilft bei Fachkräftemangel?

„Wir sind erst am Anfang des Fachkräftemangels, das wird noch schlimmer“, sagt Tina Wehrle. Das Führungspersonal müsse lernen, den Fachkräftemangel zu verwalten. Wehrle selbst kenne das Problem, wenn plötzlich nicht mehr genug Mitarbeiter da sind. Im vergangenen Jahr musste Wehrle, aufgrund von Ausfällen, die Personalabteilung der Wehrer Stadtverwaltung allein betreuen. Dabei habe sie viel gelernt: „Man muss sich dann klar machen, was sind die primären Aufgaben“, so die Personalexpertin. Dies sei ein wichtiger Schlüssel im Fachkräftemangel.

Prozesse müssten optimiert und Aufgaben priorisiert werden. Andere Aufgaben müssten hinten anstehen. Daher sei es auch sinnvoll, dass Unternehmen und Abteilungen Notfallpläne mit verschiedenen Stufen erstellen, wie übergangsweise gearbeitet werden kann und welche Aufgaben wichtiger sind als andere.

Kann die Digitalisierung helfen?

Eine mögliche Rettung könne das Vorantreiben von Digitalisierung und Entbürokratisierung sein, meint Wehrle mit Verweis auf ihre Untersuchungen. Dadurch wären Verwaltungen bei manchen Aufgaben nicht mehr auf menschliches Fachpersonal angewiesen. Dies werde aber von der Politik nicht leicht gemacht. „Im Endeffekt müssen auch Stellen eingespart werden, nicht weil wir sie uns nicht leisten wollen oder können, sondern weil wir sie schlicht nicht mehr besetzen können“, so Wehrle.

Wie finden Arbeitgeber ihre Fachkräfte?

Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, werde laut Tina Wehrle, durch den Fachkräftemangel noch wichtiger. Das beginnt schon mit der Ausschreibung einer Stelle. Laut Wehrles Untersuchungen sind Empfehlungen von Freunden und Bekannten eine gute Möglichkeit, um auf offene Stellen aufmerksam gemacht zu werden. Denn diese persönliche Empfehlungen sind mit Vertrauen verbunden. „Man empfiehlt seinen Arbeitgeber nur, wenn man mit ihm zufrieden ist“, meint die Autorin der Studie.

Sind Stellenanzeigen in Zeitungen noch erfolgversprechend?

Die meisten Menschen werden jedoch in der Praxis durch ein anderes Medium auf Stellen aufmerksam, wie ihre Untersuchung belegt: Die Zeitung. Dazu tragen auch die verstärkten digitalen Angebote bei, wodurch eine große Zahl an potenziellen Bewerbern erreicht wird. Auch hier vertrauen Jobsuchende den seriösen Tageszeitungen eher als den sozialen Medien.

Wie bleiben die Fachkräfte ihren Arbeitgebern treu?

Doch man sollte auch an die Mitarbeiter denken, die bereits da sind. So fragte sich Tina Wehrle mit ihrer Studie, was für Arbeitnehmer in der Verwaltung wichtig sei an ihrem Job. Es werde viel über Benefits gesprochen, meint sie. „Doch gewinne ich jemanden mit einem Jobrad?“ Dieser Frage wollte sie nachgehen. Hier zeigte sich, dass den meisten Arbeitnehmern ein kollegiales Team am wichtigsten ist. Weitere wichtige Faktoren sind gutes Gehalt sowie Anerkennung für die Arbeit.

Was hat sich in Wehr geändert?

In der Stadtverwaltung Wehr wird das Wissen aus der Masterarbeit bereits angewendet. Bei Stellenausschreibungen wird bewusst mit Bildern gearbeitet, die das Team oder Anerkennung im Job zeigen. Zudem sollen damit auch Vorurteile über Berufe in der Verwaltung beseitigt werden. Die neuen Ausschreibungen zeigen, laut Wehrle auch Wirkung. Neben den Bewerbungen habe sie auch positive Rückmeldung für das Aussehen der Ausschreibungen erhalten.

Auch der Gemeinderat lobte Wehrle für ihre Arbeit, die sie mit der Note eins bestanden hat. Besonders Bürgermeister Michael Thater würdigte die Leistung seiner Mitarbeiterin und der Personalabteilung. Die Anerkennung freut Tina Wehrle. „Ich bin sehr dankbar, bei der Stadt Wehr zu sein“, sagt sie über die Unterstützung ihres Arbeitgebers, bei dem sie ihre Erkenntnisse nun anwenden kann.