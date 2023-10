Im Mittelpunkt der Hauptversammlung 2023 des Ski-Club Wehr 1937 standen die schwierige Lage des Vereines und die Diskussion über dessen Zukunft. Zu besonders kritischen Diskussionen führte die vom Skiverband Schwarzwald am 14. Oktober beschlossene Abschaffung der sieben Bezirke. Sieht sich der Verband hierdurch für die Herausforderungen der Zukunft besser gewappnet, wurde diese Erwartung von Seiten einiger Vereinsmitglieder deutlich angezweifelt.

Dies betraf vor allem die vom Verband erwartete Erhöhung der Einnahmen durch eine Änderung des Verbandsbeitrages ab 2025 – „das bedeutet ein Sterben auf Raten“, hieß es hierzu aus dem Publikum und auch der seit 23 Jahren amtierende Vorsitzende Rudolf Meßmer äußerte sich kritisch: „Da war keiner dafür. Durch die Beitragserhöhung wird es Austritte aus dem Verein geben und unter dem Strich wird für uns damit der Verbandsbeitrag erhöht werden.“

Angesichts eines „schwierigen Jahres“ 2022/23 gab Meßmer im Jahresbericht seinen Sorgen über die Zukunft des Ski-Clubs Wehr Ausdruck: „Trotz aller Anstrengungen ist es uns bisher nicht gelungen, den Mitgliederschwund zu stoppen.“ Im Vergleich zum Vorjahr habe der Verein 20 Mitglieder verloren, so dass er nun aktuell 519 Mitglieder zähle – für Stefan Tussing, der die Grüße der Stadt Wehr übermittelte, allerdings noch immer „eine stattliche Größe für einen Verein“. Meßmer verwies auf ein weiteres großes Problem für den Verein, sei dieser doch auch vom Klimawandel betroffen, so „dass wir im Winter mehr als gewollt improvisieren mussten“. Nur durch den Einsatz von Kunstschnee sei im Schwarzwald wie auch in den Alpen Wintersport möglich gewesen. Für den Ski-Club Wehr bedeutete dies, dass er im Winter 2022/23 lediglich einen Skikurs für Kinder von vier bis sechs Jahren im Schwarzwald durchführen konnte. „Alle anderen Skikurse“, so Meßmer, seien ausgefallen, weitere Aktivitäten an andere Orte verlegt worden. „Um unseren Mitgliedern die Möglichkeit für Wintersport zu geben, organisierten wir kurzfristig mehrere Tagesfahrten in Schweizer Skigebiete.“ „Um unser Angebot an die Mitglieder zu verbessern, haben wir für einige Angebote eine Kooperation mit dem Skiclub Öflingen vereinbart“, stellte Rudolf Meßmer dar. So sollen etwa das Gymnastikangebot für Kinder und Erwachsene, die Ausfahrten und die Vereinsmeisterschaften gemeinsam durchgeführt werden, letztere „voraussichtlich auch noch mit dem Skiclub Todtmoos“.

Der Vorstand des Ski-Clubs Wehr (von links): Kassenwart Klaus Nann, Beisitzer Bernd Hierholzer, Schriftführerin Sara Jehle, Vorsitzender Rudolf Meßmer, Beisitzer Katja Stoißer, stellvertretender Vorsitzender Germar Schloz. | Bild: Alexander Jaser

Zu dem von Kassenwart Konrad Witzgall vorgestellten positiven Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023/23 hob Stefan Tussing als Vertreter der Stadt Wehr ausdrücklich hervor, es werde hier „sehr vorausschauend gearbeitet. Es sieht nicht überall so rosig aus wie beim Ski-Club Wehr, das ist hervorragend. Wir sind stolz darauf, dass wir in Wehr solche Vereine haben wie den Ski-Club“. Peter Laule konnte für die Renngruppe auf „zum Teil gute bis starke Ergebnisse“ in der abgelaufenen Saison verweisen. Nach der einstimmig erfolgten Teilneuwahl des Vorstandes gab es schließlich noch einige Jubilare feierlich zu ehren – besonders genannt seien hier Peter Laule, Klaus Feuchtmann, Heinz-Werner Trefzger sowie Dieter Walz und Hans-Peter Schlosser für ihre 50jährige Vereinsmitgliedschaft.

Der Verein Der Ski-Club Wehr 1937 e.V. zählt 519 Mitglieder. Vorsitzender ist Rudolf Meßmer. Die Termine und Kontaktdaten zu den Angeboten und Aktivitäten des Vereins mit seiner Skihütte in Todtmoos-Weg finden sich unter www.skiclub-wehr.de. Die Saisoneröffnung findet vom 15. bis 17. Dezember 2023 in St. Anton am Arlberg statt.

Mit den Hinweisen auf den Skibasar am 18. November und die Saisoneröffnung in St. Anton am Arlberg vom 15 bis 17. Dezember schloss der Vorsitzende Rudolf Messmer die Hauptversammlung ab, nicht ohne einen abschließenden Appell, „den Verein aktiv zu unterstützen, damit er auch in Zukunft erfolgreich und attraktiv bleibt und wir speziell für die Jugend attraktive Angebote anbieten können.“