Die anhaltende Trockenheit und Hitze ist auch in der Wehra eine Gefahr für den Fischbestand. Noch sei die Situation nicht so ernst wie in einigen Nachbargemeinden, so der Vorsitzende desWehrerAngelsportvereins Winfried Eckert. Seit zwei Wochen sei aber wegen des geringen Wasserstands die Befischung im Bereich oberhalb des Stausees verboten. Der Abschnitt unterhalb des Stausees ist seit dem Sedimentaustritt im April 2021 bei der Sanierung des Staubeckens immer noch für jegliche Befischung gesperrt. Rettungsmaßnahmen wie in Schopfheim, wo künstliche Aufstauungen in der Wiese vorgenommen werden, seien aber an der Wehra noch nicht notwendig. „Wenn es aber weiterhin so heiß bleibt, kann das in ein bis zwei Wochen schon anders aussehen,“ so Eckert.

Hochrhein Rhein-Pegel erreicht Rekord-Tief: Für die Kraftwerke wird das zum Problem Das könnte Sie auch interessieren

Der Oberlauf der Wehra ist ebenfalls trocken. Im Frühling sind hier Wildwasser-Kanuten unterwegs. | Bild: Obermeyer, Justus

Folgen von zu warmen Wasser

Der Angelsportverein Der Angelsportverein Wehr ist als Pächter von großen Abschnitten von Wehra und Hasel zuständig für die Hege und Pflege der Gewässer und der darin lebenden Fauna. Regelmäßig beobachten die Vereinsmitglieder die Situation in den Flüssen ganz genau und sorgen unter anderem auch für Neubesatz. Ein wichtiges Projekt des Vereins ist die Wiederansiedlung der einheimischen Bachforelle.

Aktuell würden die Staustufen, etwa in Öflingen, für einen gewissen Rückstau der Wehra sorgen, welchen die Fische nutzen könnten. Für viele der kleinen Zuläufe zur Wehra hat Eckert aber wenig Hoffnung: Diese seien teils trocken gefallen, es sei mit großen Schäden zu rechnen. Ein großes Fischsterben in der Wehra selbst, habe aber noch nicht beobachtet werden können. Das größte Problem sei der geringe Wasserstand. Auch die Temperatur setzte den Fischen zu, aber aktuell in geringerem Ausmaß. „Nachts war es eher kühl, das hat geholfen“, erklärt Eckert. Aktuell laufe eine Studie, welche die Auswirkungen der Temperaturen auf den Fischbestand im Rhein untersuche. Verkürzt gesagt, könne Wasser mit steigender Temperatur weniger Sauerstoff speichern, benennt Eckert die Zusammenhänge. „Dann noch der zusätzliche Stress und die Fische sterben einfach.“