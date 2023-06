Ansehnliche Züchtungen bekamen die Besucher der Jungtierschau des Kleintierzuchtvereins C142 Öflingen am Sonntag und Montag zu sehen. Entgegen der früheren Praxis lief die Ausstellung diesmal nicht über drei, sondern nur über zwei Tage. „Länger als zwei Tage werden wir zukünftig die Tiere nicht mehr zeigen“, sagte KTZ-Vorsitzende Peter Wunderle. Der frühere erste Ausstellungstag wird zukünftig für den Aufbau, die Bewertung der Kaninchen und die anschließende Schaueröffnung genutzt. Das Interesse an der Jungtierschau war auch in diesem Jahr sehr gut, wie Wunderle zufrieden erklärte. Trotz der heißen Temperaturen zog es viele Besucher, vor allem Familien mit Kindern, in das Hasenrevier hinter dem Öflinger Schulgebäude. Hier gab es nämlich viele niedliche Kaninchen zu bewundern. Der Verein zeigte insgesamt 65 Jungkaninchen in acht verschiedenen Rassen und Farbenschlägen. Die Käfige waren allesamt gut ausgestattet und vor der Sonne geschützt. Schilder informierten über die Rassenzugehörigkeit, Züchter, Alter und Gewicht. Zu sehen waren Mümmelmänner der Rassen Farbenzwerge, Hermelin Rotauge, Blaue Holicer, Thüringer Zwergwidder, Blaue Wiener und Helle Großsilber, um nur einige zu nennen. Weil man großen Wert auf Tierwohl und Tierschutz im Verein legt, wurde wegen der zu erwartenden Hitze diesmal darauf verzichtet, die Tiere einen weiteren Tag vorzuführen. Am Montag wurde der Festbetrieb mit dem Handwerkerhock fortgesetzt.

Peter Wunderle nahm die Siegerehrung vor: In der Klasse der Altzüchter erreichte Klaus Bannholzer mit der Rasse Blaue Holicer mit 32,28 die höchste Punktzahl und belegte damit den ersten Platz. Gefolgt von Daniela Grunwald mit Farbenzwerg russenfarbig mit 32,24 Punkten. Den dritten Platz belegte Peter Wunderle mit seinen Thüringern mit 32,23 Punkten. In der Klasse der Jungzüchter siegte Alessio Tavino, gefolgt von Raul Turbeis, beide mit den Züchtungen Helle Großsilber. Der dritte Platz ging an Shenica Turbeis mit Blaue Wiener.