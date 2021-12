von sk

Wer sich vor einem Verwandtenbesuch an den Weihnachtsfeiertagen noch einmal auf Corona testen lassen will, hat in Wehr aktuell mehrere Möglichkeiten dazu, einen offiziellen Testnachweis zu bekommen. Sieben zugelassene Teststellen gibt es derzeit in Wehr, wie das Ordnungsamt auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Diese sind: In der Todtmooser Straße 24 (beim Schmidts Markt), im Buchenweg 17 (bei Stremetzne), im Habiken 10 (Tümen), Hauptstraße 1 (bei Löwenkeller/Simbar), in der Kinderarztpraxis Sperling am Bahnhofplatz, sowie in der Hauptstraße 58 und in der Steinenstraße 7.