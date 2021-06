von Werner Probst

Das Fest der diamantenen Hochzeit können am heutigen Mittwoch Günter und Hilda Kownatzki in Bad Säckingen feiern. Das Paar ist noch überaus geistig und körperlich fit. So freut man sich heute schon, wenn nach der „Diamantenen“ das Wohnmobil wieder die Beiden an schöne Urlaubsorte bringen kann.

Dass die Familie weltweit bekannt ist, dafür sorgte Günter Kownatzki mit seinem Zwillingsbruder Werner. Zusammen gründeten die Beiden vor nunmehr 57 Jahren das weltweit bekannte Zahnrad- und Getriebetechnikunternehmen Kownatzki, das heute unter dem Namen Kownatzki Premium Gears (KPG) in Wehr-Öflingen ansässig ist. Weltweit wurde das Unternehmen dadurch bekannt, als die Firma die Zahnräder für das Uhrwerksgetriebe der Turmuhr des über 600 Meter hohen Abraj Al-Bait Towers herstellte und die 43 Meter langen Zeiger in 430 Metern Höhe montiert wurden.

Hilda Kownatzki kam 1940 in Löffingen-Göschweiler auf die Welt. Schon im Kindesalter verlor sie ihre Eltern. Auf dem Stadthof in Neustadt wuchs sie auf und kam nach dem Schulbesuch nach Bad Säckingen. Im damaligen Café Mutter in Obersäckingen arbeitete sie, ehe sie in der Vita in Bad Säckingen tätig war. Günter Kownatzki kam 1940 in Ortelsburg in Ostpreußen auf die Welt. Im Januar 1945 flüchtete die Familie und kam dann nach Herrischried. 1948 wurde in die Trompeterstadt umgezogen. Günter Kownatzki besuchte die Volksschule und machte dann eine Mechanikerlehre. Während der Ausbildung war er auch ein Jahr in einer Zahnradfabrik im schweizerischen Rheinfelden. Noch gut erinnert sich Günter Kownatzki daran, wie er mit dem Fahrrad täglich die Strecke nach Rheinfelden fuhr.

1961 wurde geheiratet und in der Schweiz gewohnt, ehe Bad Säckingen zum Wohnsitz wurde. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1964 machte Günter Kownatzki in Konstanz die Meisterprüfung. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Werner wurde in Obersäckingen eine mechanische Werkstatt eröffnet.

Schon nach kurzer Zeit wurden in Murg zusätzliche Betriebsräume angemietet, ehe in Wehr-Öflingen mit einem Neubau den Erfordernissen des florierenden Betriebes Rechnung getragen wurde. Zu der Zeit war auch die Teilefertigung für die Airbusflugzeuge ein wesentlicher Bestandteil der Fertigung. Vor nunmehr 13 Jahren wurde der Betrieb in jüngere Hände übergeben. Wenn Günter Kownatzki zurückblickt, dann macht er klar, dass gerade die ersten Jahre nach der Betriebsgründung nicht einfach waren. Viele Entbehrungen seien notwendig gewesen.

Eine feste Größe ist das Paar auch im öffentlichen Leben. So sind Günter und Hilda Kownatzki schon Jahrzehnte im Tennissport aktiv. Zahlreiche Pokale im Wohnzimmer bezeugen auch die guten sportlichen Leistungen im Tennissport. Während drei Jahrzehnten war Günter Kownatzki auch aktiver Musiker im Obersäckinger Musikverein. Die Pauke schlug er mit Begeisterung und fungierte auch während acht Jahren als Vorsitzender.

Im Eigenheim in der Purkersdorfer Straße gibt es für das Paar nie Langeweile. Viel gibt es immer in und um das Haus zu tun und das Wohnmobil steht schon bereit, das Jubelpaar an schöne Urlaubsorte zu transportieren. Am heutigen Festtag werden sicherlich die Gratulanten recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen der Kinder, den acht Enkelkindern und den drei Urenkeln anschließen.