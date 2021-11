von Hrovje Miloslavic

Übergriffe gegen Menschen mit Handicap haben laut einer Studie der Bundesregierung von 2019 deutlich zugenommen. Im Alltag soll die Selbstbehauptung behinderter Menschen gestärkt werden. So auch mit dem Inklusionskurs Selbstverteidigung der Volkshochschule Wehr, der am Samstag im Familienzentrum stattfand.

Ein klarer und durchdringender Blick, 1,90 Meter Körpergröße, ein durchtrainierter Körper: Der 35-jährige Kursleiter Florian Philipp ist ehemaliger Bundesliga-Ringer und Trainer aus dem Kleinen Wiesental sowie Mitinhaber der Firma W&P Sicherheitsmanagement Weil am Rhein. Er leitet Selbstverteidigungskurse für Mädchen, Frauen, Kinder und Senioren sowie Sicherheitskurse für Unternehmen, und ist zudem als Einsatztrainer für Zollbeamte tätig.

Florian Philipp, der ehemalige Bundesliga-Ringer zeigt den Teilnehmern einige Tricks. | Bild: Hrovje Miloslavic

Selbstsicherheit wird gefördert

Die Resonanz für solche Kurse hat laut Philipp in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Er begrüße, dass bei diesem Kurs „der Inklusionsgedanke von Anfang an mit eingebracht wird“. Teilnehmer sind sowohl Menschen mit als auch ohne Handicap – um Unterschiede in der körperlichen und geistigen Verfassung bedeutungslos werden zu lassen. Auch Klienten der Caritas-Werkstätten Hochrhein sind mit dabei: Ricarda Ebi, ehrenamtliche Helferin der Caritas-Werkstätten, freut sich, dass durch den Kurs zusätzlich deren Selbstsicherheit gefördert werde. Von konkreten Gewaltakten gegen ihre Klienten könne sie zwar nicht berichten. Aber: „Oft gibt es abwertende Reaktionen aus der Bevölkerung.“

Teilnehmerin erlebt öfters aggressives Verhalten

Eine 65-jährige Klientin der Werkstatt nennt den Kurs „eine gute Sache“. Abfälligkeit und aggressives Verhalten erlebe sie besonders, wenn sie mit ihrer 35-jährigen Tochter in Freiburg unterwegs sei. Sie versuche immer wieder, mit pöbelnden Menschen in ein Gespräch zu kommen. Wenn sie aber merke, dass dies nicht gelingt, sei es gut, „für Abstand sorgen zu können“. Das körperliche Gleichgewicht zu kontrollieren und an der eigenen Unsicherheit zu arbeiten, habe ihr am Kurs besonders gut gefallen. Unangenehme Begegnungen kenne sie aber nicht nur von der Straße.

„Der Kampf, der nicht stattfindet, ist immer der beste Kampf“

Das Einschätzen und Vermeiden von Gefahrensituationen ist der Kern des ersten theoretisch-taktischen Kursteils. Philipp erklärt, wie in schwierigen Situationen der drohende Ausbruch physischer Gewalt verhindert werden kann. „Der Kampf, der nicht stattfindet, ist immer der beste Kampf“, bringt es Philipp auf den Punkt. Dennoch könne es zu Angriffshandlungen kommen. Die Teilnehmer lernen dann im praktischen Teil, wie diese gestoppt werden können: Der „stabile Stand“ sorgt für eindeutige Körpersprache und Trittfestigkeit. Bei der Technik „Scheibenwischer“ wird die linke Hand deeskalierend, und im Notfall zur Abwehr erster körperlicher Übergriffe, eingesetzt.

Sich in Gefahrensituationen abwehren lernen die Teilnehmer. | Bild: Hrovje Miloslavic

Mit der 60-Grad-Stellung beider Arme signalisieren die Teilnehmer entschlossene Verteidigungsbereitschaft. Geht eine angegriffene Person zu Boden, ist es laut Philipp mit der Selbstbehauptung noch nicht vorbei: Er zeigt, wie die diese dann mit einer Körperdrehung und Bein-Einsatz aufrechterhalten werden kann.