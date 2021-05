von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit können am Freitag, 21. Mai, Bernhard und Ursula Hägele feiern. Das Jubelpaar freut sich heute schon, wenn es wieder möglich sein wird, dass sie wieder mit ihrem Wohnmobil auf Reisen gehen können. So will man auch noch einmal sich an den Schönheiten des Nordkaps erfreuen.

Ursula Hägele kam 1952 in Wehr auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule und anschließend in Bad Säckingen die Handelsschule. Bei der Ciba in Wehr war sie anschließend auf dem Büro tätig. Zwei Töchter brachte sie auf die Welt. Während 16 Jahren verdiente sie anschließend im Elektrogroßhandel ihr Geld, ehe sie 2005 in Ruhestand ging.

Bernhard Nägele ist ein Wehrer Urgestein. Er kam 1949 auf die Welt, besuchte die Volksschule und machte eine Lehre als Elektriker. In Appenzell verdiente er anschließend sein Geld, ehe er zur Bundeswehr eingezogen wurde. Nach der Bundeswehrzeit arbeitet er in Bad Säckingen als Elektriker, ehe er zum Schluchseewerk in Wehr ging. 2009 ging er in Ruhestand.

Bernhard und Ursula Hägele sind immer noch sehr aktiv. Gemeinsam werden die Arbeiten in und um das Haus erledigt und Ursula Hägele ist immer noch bei Kursen in der Volkshochschule mit von der Partie und war auch im Freundeskreis der katholischen Kirche aktiv.

In der Bärenzunft waren beide ebenfalls aktiv. In den Erinnerungen des Jubelpaares haben die Reisen mit dem Wohnmobil einen großen Stellenwert. So war man schon in fast allen europäischen Ländern unterwegs. Eine sechswöchige Fahrt zum Nordkap war dabei der Höhepunkt. So freut sich das Paar, bis zur nächsten Fahrt die Tage in dem mit vielen Blumen geschmückten Eigenheim zu verbringen.

Wenn auch die geplante Feier coronabedingt abgesagt werden musste, freut sich das Paar, dass Treuegelöbnis in der Kirche wiederholen zu können.