von Maria Schlageter

Es ist nicht der Stil von Joachim Delhey dick aufzutragen. Und so gesehen war es keine Überraschung, dass sein 25-jähriges Dienstjubiläum in der Rota Verpackungsfirma doch eine Überraschungsfeier für ihn war. Aber das Vierteljahrhundert, in dem Delhey viel Zeit und Energie in das Unternehmen gesteckt hat, ist zurecht eine feierliche Würdigung wert. Schließlich ist Delhey nicht einfach nur ein langjähriger Mitarbeiter. Er ist Geschäftsführer, Mitinhaber und gewissermaßen die Personifizierung des Familienbetriebs in der Öflingerstraße, das bereits sein Vater Ulrich Delhey geleitet hat. Was beide verbindet ist die Begeisterung für Innovation und das gegenseitige Vertrauen, was bei der Ansprache von Delhey Senior an seinen Sohn deutlich wurde: „25 erfolgreiche Jahre sind eine tolle Sache. Ich bin stolz auf dich.“

Das Unternehmen Die Rota wurde 1909 in Achen gegründet und siedelte 1944 nach Wehr um. Von 1991 bis 1995 kooperierte die Rota mit dem japanischen Konzern Yokogawa, der heute am Standort in Brennet als separates Unternehmen zu finden ist. Die Rota Verpackungstechnik hat ihren Sitz seit 1998 in der Öflingerstraße. Das Unternehmen fertigt Manschinen und Anlagen zur Verpackung von pharmazeutischen Produkten. Geschäftsführer sind Joachim Delhey und Andreas Balke. Weiter Informationen im Internet (www.rota.de).

Es war im Jahr 1996 als sich Joachim Delhey bei der Verpackungsfirma beworben hat – rückblickend betrachtet eine sehr richtige Entscheidung des mittlerweile 54-Jährigen. Er wurde Leiter im Einkauf und insgesamt hatte er damals etwa 30 andere Arbeitskollegen. Heute – zwei bauliche Erweiterungen der Produktions- und Büroräume auf insgesamt 4.500 Quadratmeter später – sind es 130 Mitarbeiter. Diese Entwicklung der Rota hin zu einem starken Arbeitgeber in der Region hat Delhey maßgeblich mitgestaltet. Gleichzeitig hat er den Stand der Firma in der globalen Verpackungsbranche gestärkt: Die in Wehr entwickelten Anlagen zur Abfüllung und Verschließung von Medikamenten werden in die ganze Welt exportiert. „Keiner hat die Rota so geprägt wie Sie“, unterstrich auch Herbert Krankenberg, der seit 17 Jahren eng mit Rota zusammenarbeitet. Delhey, das wurde bei der Feier deutlich, ist für die Rota vieles. Er ist früher Erkenner digitalen Potentials, er ist Ingenieur, manchmal der Mann für alle Fälle und ein Chef, der respektiert wird.

Dabei war der Werdegang von Joachim Delhey in der Rota trotz seines Nachnamens keineswegs vorgegeben. „Ich habe die Freiheit gehabt, mich zu entscheiden. Aber ich hatte die Chance und Lust dazu. Ich bin froh, dass ich diesen Weg gewählt habe“, so Delhey. Schon als Kind hat er zusammen mit seinem Bruder viele Samstage in den Hallen der Rota verbracht. Nach seinem Maschinenbau-Studium in Karlsruhe stellte sich Delhey bei Rota Yokogawa seiner ersten beruflichen Herausforderung: Ein Durchflussmesser, den es zu optimieren galt. Delheys Konzept wurde angenommen und seine Karriere bei der Rota begann, zunächst bei Yokogawa und nach der Unternehmenstrennung bei der Rota Verpackungsfirma.

Die wichtigsten Meilensteine konnte Delhey seit den 2000er Jahren setzen: Die Neuorientierung im Management seit 2004, die erste Erweiterung der Betriebsfläche 2009 mit der Übernahme der Geschäfte und die Übertragung der Geschäftsanteile an ihn im Jahr 2014, sowie die Fertigstellung der Montagehalle im vergangenen Jahr. Für Delhey, der verheiratet und Vater zweier Kinder ist, werden voraussichtlich in der Rota noch weitere Jahre folgen. Denn die Firma ist ein Stück weit sein Zuhause: „Wie mein Vater, lebe ich die Rota auch.“