von Michael Gottstein

Wie kann man zum Teil schwer verständliche Botschaften der Bibel auf heutige Lebenssituationen übertragen? Und inwiefern helfen die Texte, Orientierung in einer komplexen Gesellschaft zu finden? Um diese Fragen geht es in den beiden neuen Büchern, die der Wehrer Autor und pensionierte Religionslehrer Andreas Sperling-Pieler herausgegeben hat.

Die Bücher „Unter der Oberfläche. Geschichten und Erzähltexte“ sowie „Facetten der Schuld. Ein Kreuzweg“ sind das neunte und zehnte Buch des Autors und in der Reihe mit dem doppeldeutigen Titel „Mit Bibel überLeben“ erschienen. Als Titelbild für das Buch „Unter der Oberfläche“ hat der Verlag das Bild einer Wasseroberfläche gewählt, die in leichter Verzerrung den Blick auf den Grund freigibt. In diesem Sinne enthalten die Texte eine Botschaft, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt und auch nicht immer eindeutig ist. Gegliedert ist das Buch in die Kapitel „Über die Nachfolge“, „Schuld, Leid und Krankheit“, „Menschliche Existenz“, „Ich und der andere“ sowie „Jesus“.

Darin kombiniert der Autor Auszüge aus der Bibel mit realitätsnahen Geschichten. Andreas Sperling-Pieler wählte oft auch schwer verständliche Bibelstellen aus, die dem gängigen Bild von Jesus als dem Versöhner (scheinbar) widersprechen, wie etwa „Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert“. Er lässt fiktive Personen auftreten, die diese herausfordernden Stellen auf ihre jeweils sehr unterschiedliche Art und Weise interpretieren, und damit deutete er mögliche Antworten an und liefert dem Leser Denkanstöße und Anregungen, ohne dessen grundsätzliche Interpretationsfreiheit einzuschränken. „Man kann, wenn man möchte, die Bibeltext auch weglassen, denn die Texte stehen für sich alleine“, erklärt der Autor, der seinen Schülern im Unterricht oft Geschichten zur Interpretation vorlegte. „Oft haben die Schüler dann selbst den Bezug zur Bibelstelle gefunden.“

„Facetten der Schuld“

Auch in dem kürzeren Buch „Facetten der Schuld“ geht es weniger um theologische Exegesen als um die Reflexion der Gegenwart anhand eines biblischen Leitfaden – diesen fand der Autor in den 14 Stationen des Kreuzwegs, wobei ihn vor allem der Kreuzweg in der Wehrer St.-Martins-Kirche inspirierte. „Dass Jesus diesen Weg ging, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, versteht heute kaum noch jemand“, meint Andreas Sperling-Pieler. Und das Konzept der Erbschuld sowie die Frage der Theodizee stellen selbst für Theologen eine Herausforderung dar. Auch hier liefert der Autor bewusst keine fertigen Antworten, dafür hat er zu jeder Kreuzwegstation eine Geschichte erfunden, die zwar in einer fiktiven Stadt spielt, sich aber in dieser Form überall ereignen könnte und für jeden Leser verständlich ist. Dennoch sind seine Geschichten vieldeutig und werfen Fragen auf, die zum Weiterdenken anregen. Wie die Geschichten zeigen, ist Schuld oft an gesellschaftliche Verhältnisse gebunden, so dass Menschen in eine fatale Situation kommen, für die kein Individuum Verantwortung trägt. Und man kann auch schuldlos schuldig werden, wie die Geschichte eines Täuschungsversuch zeigt: Eine Schülerin half einem Mitschüler bei einer Klassenarbeit, wurde erwischt und dafür bestraft – sie handelte zwar in guter Absicht und wurde dennoch für „schuldig“ befunden. Ob man die Geschichten mit oder ohne biblischen Hintergrund liest – Stoff zum Nachdenken bieten alle.