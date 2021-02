von Werner Probst

Eine feste Größe im Vereinsleben ist Gottfried Jungblut, der am heutigen Dienstag den 80. Geburtstag feiern kann. Immer noch ist er Vorsitzender der Bergalinger Hotzenbouler, war Kassierer im Turnverein, bei den Jedermännern aktiv und seine Stimme ist nach wie vor im Wehrer Gartenchörli zu hören.

Blick auf Lebensstationen

Gottfried Jungblut kam auf einem Bauernhof im Allgäu auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und machte anschließend eine Lehre als technischer Zeichner. Während drei Jahren war er in Konstanz in seinem Beruf tätig, ehe er zum Wehrdienst nach Pfullendorf musste. Nach einem Unfall war er in der Geländevermessung tätig, besuchte die Aufbauschule, ehe er sechs Semester Maschinenbau studierte. In der Rheinfelder Aluminium erhielt er eine Anstellung und war weltweit tätig. So war er zwei Jahre in Südafrika im Zululand, wo er mit dem Aufbau eines neuen Werkes beauftragt war.

Viele Länder bereist

Anschließend war er als Betriebsingenieur in Rheinfelden tätig, wurde Abteilungsleiter, ehe er zwei Jahre in Holland als Produktionsleiter arbeitete. 1977 kam er in die Zentrale in Zürich, wurde Vizedirektor und 1990 in Rheinfelden Direktor des Aluminium Produktionsbetriebes, doch schon nach zehnmonatiger Tätigkeit wurde der Betrieb geschlossen, er übernahm die Leitung des Druckgussbetriebes und danach die Butzenproduktion. Weltweit hatte er Kunden. So war er nicht nur in fast allen europäischen Ländern geschäftlich unterwegs, sondern auch in Asien, Afrika und Amerika. 2006 ging er in Ruhestand, was aber nicht bedeutete, auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern er stellte dann sein Wissen und Können als Berater einem argentinischen Werk zur Verfügung.

Blick auf Familienleben

Gottfried Jungblut heiratete 1966 seine Frau Waltraud. Zwei Töchter kamen auf die Welt. Während zwei Jahren wohnte die Familie in Südafrika, ehe in das selber geplante Eigenheim in der Meierhofstraße 25 eingezogen wurde. Ein großer Garten wird immer noch bewirtschaftet und viele schöne Wochen wurden auf dem Campingplatz am Luganer See verbracht. Bis vor zwei Jahren war der Jubilar auch viel mit den Skiern auf Tour. 2014 starb seine Frau. Auch in seinem Alter ist Gottfried Jungblut noch aktiv. So ist er vielfach mit seiner Frau Claudia, die er vor vier Monaten heiratete, auf einem Spaziergang anzutreffen. Mehrere ihrer selbst gemalten Bilder zieren die Wohnung. Gottfried Jungblut hofft, dass die Hochzeitsreise bald möglich sein wird und auch darauf, wieder Skat spielen zu können. Die große Geburtstagsfeier muss ausfallen, doch werden sicherlich viele seiner Freunde Glückwünsche überbringen und sich den guten Wünschen seiner Frau und den beiden Töchter mit Partnern und dem Enkelkind anschließen.