von Gerd Leutenecker

Nach 50 Jahren des Bestehens sind die Gewässer in und um Wehr für den Angelsportverein (ASV) ein vertrautes Terrain. Mit dem in Sanierung befindlichen Wehrabecken fehlt derzeit zwar ein beliebtes Angelrevier. Das Projekt hat aber auch die Professionalität der Hintergrundarbeit des Vereins bewiesen und gefordert. Die Zusammenarbeit mit der Schluchseewerk AG wird weiterhin als gut bezeichnet. Nach massivem Sedimentaustrag in die Wehra wird seit Mitte April gemeinsam das weitere Vorgehen koordiniert.

Der Sedimentaustrag habe die gesamte Wehra betroffen, und die Folgen bestimmen derzeit die Arbeit im ASV. „Wir rechnen mit einer Normalisierung im Staubecken und der Wehra ab 2024“, das Monitoring und einer weiteren Bestandserhebung im Frühjahr 2022 werden den Fahrplan vorgeben, berichtete der Vorsitzende Winfried Eckert. Die Hege und Pflege steht vorerst im Mittelpunkt

Die Hasel bleibt weiterhin wegen einer vorsätzlichen Verunreinigung mit einem gewässerschädigenden Holzschutzmittel gesperrt. Dem Chloreintrag durch abgelassene Swimmingpools in die Zuflussgewässer der Wehra wird nachgegangen. „Die Zelg ist gesäumt mit Pools“, lautet nicht nur die Beobachtung vom langjährigen ASV-Vorsitzenden Winfried Eckert.

Zudem versuchen die Angelsportler, die Bestandserhebungen vergleichbarer zu machen, was noch nicht überall gelungen sei, berichtete Eckert. Im Mühlengraben etwa sei trotz jährlichem Neubesatz mit Bachforellen „so gut wie gar nichts drin“, ein- und zweisömmrige Setzlinge seien deshalb vom ASV dort 2020 verstärkt eingebracht worden, teilte Eckert mit. Am Finsterbach wird die eigene Nachzucht ausgesetzt, „standorttreu wird die Brut zurückgesetzt“, so bleiben gleichzeitig die Besatzkosten für alle Gewässer von über 3000 Euro im Rahmen, was etwa 20.000 Bachforellen entspricht, so der Vorsitzende.

Wehr Stadt Wehr, Gemeinderat und Fischereiverein machen sich Sorgen um die Ökologie der Wehra Das könnte Sie auch interessieren

Im Gegensatz dazu sind die protokollierten Fangergebnisse in den Fließgewässern eher bescheiden. Das Zuchtprogramm vom ASV Wehr wird dennoch großflächig beibehalten. Das Wehrabecken ist vor dem Ablassen verstärkt abgefischt worden; Hecht, Zander, Karpfen und Rotaugen haben einen Ertrag von 640 Kilogramm gebracht. Da auch ein Teil des Rheines zum angestammten Angelrevier gehört, sind die kapitalen Welse immer eine gewichtsmäßige Bereicherung. 425 Kilo sind gefangen worden.

Vereinzelt sind die Reusen entlang der Wehra zahlreichen Beobachtern in der Bevölkerung aufgefallen, die äußerst schmackhaften Signalkrebse bereichern den Speiseplan. Aber auch da ist im Vergleich zu den Jahren vor 2020 eher ein Rückgang feststellbar. Die Gründe seien nicht bekannt, Eckert verwies in diesem Zuge auf die Optimierungen der Fischtreppen aber auch auf Unterhaltungsarbeiten an den Uferböschungen als mögliche Ursachen.

Hochrhein Im Video: Kommen Sie mit auf einen Flug über das leere Wehrabecken Das könnte Sie auch interessieren

Unklar ist auch, wie sich die Temperaturveränderungen bei den Fließgewässern und deren Besatz bemerkbar machen. Die Messungen der Gewässerwarte belegen einen außerordentlichen Rückgang der durchschnittlichen Wassertemperaturen um zwei Grad, trotz heißer Sommer in 2019 und 2020. Beim Abfischen im Wehrabecken und späterem Umsetzen waren nur wenige Verluste festgestellt worden.

Für den großen Einsatz des Vereins dankte der stellvertretende Bürgermeister Paul Erhart den Mitgliedern. Er signalisierte dem ASV seine Unterstützung, wenn es um die Neuverpachtung der Gewässer durch den Gemeinderat geht.

Derweil konnten zwei Gründungsmitglieder, Hans Becker und Kurt Laule, gemeinsam mit Rainer Kramer und Heinz Schmitz für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Andreas Gallmann, Dieter Konzak und Delfio Paoloni kommen auf ein Viertel Jahrhundert Mitgliedschaft. Ronny Bomschke, Helge Franz und Peter Örtli sind seit 20 Jahren im ASV. Marco Di Giovanni, Alexander Evstignev, Fabian Hankel, Dominik und Yanik Stratz seit zehn Jahren. Bernhard Berger und Horst Lang wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Hochrhein Beeindruckendes Zeitraffervideo: Das leere Wehrabecken wird wieder befüllt (mit weiteren Videos) Das könnte Sie auch interessieren