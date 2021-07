Der Gasthof „Krone“ möchte seine Gartenwirtschaft erweitern. Vom Bau- und Umweltausschuss gab es für diese Vorhaben am Dienstag Abend breite Zustimmung. „Das ist eine klare Aufwertung der Innenstadt“, so Stadtrat Kurt Wenk (SPD). Für die Vergrößerung um rund 60 Quadratmeter für 46 weitere Sitzplätze werden die sechs Parkplätze direkt neben dem Gasthof wegfallen.

Hier gebe es aber keinen Anlass zur Sorge, so Bürgermeister Michael Thater: „Wir sind seit längerem mit der Brennet AG als Grundstücksbesitzerin im Gespräch. „Dies könnte der erste Aufschlag zur Veränderung dieses Bereichs werden.“ Brennt-Geschäftsführerin Sabine Gersbach hatte beim Besuch des CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner im Juni bereits auf die geplante Veränderung des Bereich um das Café „Denkpause“ und dem Kronenparkplatz hingewiesen: „Irgendwann fällt hier der Zaun,“ so Gersbach. Man wolle den Bereich sowohl mit Stellplätzen als auch mit Parkcharakter gestalten und so mit dem Brennet-Arral verbinden. „Dieser Bereich hat eine wichtige Scharnierfunktion“, so Thater.