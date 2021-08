Im Zuge der Revision des Kavernenkraftwerks erhält das Schluchseewerk Wehr in diesen Tagen einen Schwertransport. Angeliefert wird ein neuer Stator, ein wichtiges Teil eines der beiden Generatoren des Kraftwerks. Ein Stator ist der feststehende Teil eines Generators, in dem sich der Rotor, angetrieben durch eine Turbine, dreht. Bei einem Kurzschluss im September 2019 hatte der alte Stator Schaden genommen und wird nun im Zuge der Sanierung des Wehrabeckens ersetzt. Die Anlieferung erfolgt in der Nacht zum Donnerstag, 12. August, vom Rheinhafen Basel aus. Dort wird der Stator mit einem Tieflader direkt zum Kavernenkraftwerk gebracht. Ein Umladen am Bahnhalt in Wehr-Brennet wie bei früheren Schwertransporten wird es nicht geben. Auf der Fahrtstrecke des Schwertransports gilt ein absolutes Halteverbot. Dies ist seit dem Wochenende bereits ausgeschildert.

Hochrhein Im Video: Kommen Sie mit auf einen Flug über das leere Wehrabecken Das könnte Sie auch interessieren