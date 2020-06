von Gerd Leutenecker

Seit bald zwei Jahrzehnten hält sich der Spruch – „es ist Seifenkistenrennen in Öflingen, dann regnet es auch an dem Wochenende“. Nichts mit sommerlichen Regengüssen Anfang August, das Seifenkistenrennen ist von den Verantwortlichen abgesagt worden. Auf die Rennatmosphäre am 1. und 2. August inmitten von Öflingen muss in diesem Jahr verzichtet werden. Am Zweijahresrhythmus halten die Organisatoren fest. Die Sumpfer werden erst 2022 wieder ein Rennen organisieren können. Schließlich steht im kommenden Jahr das feierwürdige Jubiläum zum 50igsten vom Sumpfernie-Orchester Öflingen an.

Bisher 43 Seifenkistenrennen

43 Seifenkistenrennen haben in und um Öflingen bereits stattgefunden. Jetzt die Absage für das diesjährige motorlose Rennen. „Geht derzeit halt nicht“ und bundesweit ist der Rennkalender eh zusammengestrichen worden, stellte Bernhard Küpper nüchtern fest. Der Vorsitzende vom Sumpernie-Orchester Öflingen hatte mit seinem Organisationskomitee die Entscheidung zu treffen.

Die kleinen Öflinger Rennpiloten müssen in diesem Jahr aussetzen. | Bild: Archiv

Landauf, landab sind die Rennen abgesagt worden. Noch haben die Öflinger Verantwortlichen gewartet, am Freitag mussten sie den Widerruf offiziell verkünden. Acht Wochen vor dem überregional bekannten Termin war schweren Herzens die Entscheidung gefallen. Dieter Seelisch verwies auf die längere Vorlaufzeit für das Rennen, „die Kisten werden zum Teil extra gebaut“ und schließlich kommen die Rennpiloten traditionell regelmäßig von der Ortenau bis aus der Bodenseeregion nach Öflingen. Gelegentlich auch von deutlich weiter, wie 2009 ein Rennpilot aus Wolfenbüttel, oder die elsässischen und lothringischen Teilnehmer. Die Absage habe sich aber abgezeichnet. Die Verantwortung geht vor.

Verschieben nicht möglich

Die Rennenthusiasten üben sich in Verzicht. Im Bestand einiger Öflinger Familien sind Modelle, „die bereits 50 Jahre auf dem Buckel haben und weiterhin fahren könnten“, beschrieb Seelisch seine langjährige Beobachtung. Ohne Tempolimit durch Öflingen, früher war es am Duttenberg, das fasziniert weiterhin. Die Szene der Seifenkistenpiloten ist in den letzten Jahren nicht geschrumpft, Küpper sieht den Fortbestand vom Öflinger Seifenkistenrennen nicht in Gefahr. Das große Aber war bei den Sumpfer eine nachvollziehbare Abwägung: „Ins nächste Jahr verschieben geht nicht, wir haben Jubiläum und da ist der Terminkalender bereits voll“, verwies der Vorsitzenden auf das Kommende. Mitte Juni wird groß gefeiert. 2021 wird Öflingen wieder ein dreitägiges Jubiläumsfest erleben.

„Die Planungen stehen, wir sind derzeit noch am Arrangieren der Bands“, schilderte Marco Gallmann seine momentane Arbeit. Auf das nächstjährige Leitmotte sind die Sumpfer schnell gekommen – American Music und ein abwechslungsreiches American Barbecue. Inspiriert wurden die Sumpfer dadurch, dass sie zum Jubiläum 2021 an der legendären Steuben-Parade in Philadelphia teilnehmen. In ihrer Traditionskluft natürlich. Mit schwarzem Frack und Zylinder wollen sie die German-American Parade in Philadelphia bereichern. Philipp Brunner plädierte als traditionsbewusster Sumpfer für ein rotes Zylinder-Hutband im Jubiläumsjahr, passend zur rot gepunkteten Fliege und in Anlehnung an eine der Nationalfarben der USA.

Was recht lose 1965 mit der „Kur-Sumpfernie“ nach der Gründung der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) in Öflingen begann, fand dereinst eine organisierte Fortsetzung. Seit 1971 hat sich das ambitionierte Sumpfernie-Orchester Öflingen in und um das tiefst gelegene Dorf im Wehratal einen passablen Namen erspielt. Apropos Namen, Backschat, Bocklitz, Gnädinger, Güll, Hüttner, Kaiser, Keser, Kunzelmann, Schwander, Staudinger, Urich, Volle, Weber und Woldert waren die Gründungsmitglieder – deren Nachfahren sind weiterhin im Traditionsorchester nicht nur in der Fasnacht aktiv. Um passende musikbegeisterte Sumpfer machen sie sich keine Gedanken, „jährlich kommt ein Paar in unsere Reihen“ und das nicht nur vom Musikverein Öflingen, so Gallmann.