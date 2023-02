Der Antrag der Wurftaubenschützen auf eine deutliche Ausweitung der Schießzeiten stieß Bürgermeister und Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstagabend sauer auf. Entsprechend fiel die Stellungnahme für das zuständige Landratsamt aus: Erst solle die Anlage fertiggestellt werden, dann könne man über eine Anpassung der Genehmigung reden.

Kürzlich stellten die Sportschützen einen Antrag auf eine Ausweitung auf 4400 Stunden. Das bedeutet, das 50 Wochen im Jahr täglich von 8.30 bis 21 Uhr trainiert werden könnte – auch an den Wochenenden. Dazu sollen zehn Turniere im Jahr möglich sein. Nach einem Gespräch mit der Stadtverwaltung gab es nun einen Kompromiss: Beantragt sind nun neue Schießzeiten mittwochs von 14 bis 21 Uhr und samstags und sonntags von 8.30 bis 20 Uhr sowie zehn zusätzliche Termine im Jahr für Turniere. „Damit könnte ich leben“, so Bürgermeister Michael Thater.

Seit November 2021 besteht die aktuelle Genehmigung für 1000 Schießstunden im Jahr: Am Mittwoch von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr sowie sechs zusätzliche Termine. Nach Fertigstellung der Anlage sollte eine Erweiterung auf 3000 Stunden besprochen werden. Darüber, dass der Verein nun „durch die Hintertür“ zunächst das Maximum an Schießzeiten beantragt habe, zeigte sich der Bürgermeister verärgert. „Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen“, so Thater. Das Landratsamt sei zwar zuständig für die Genehmigung, doch die Stadt ist Grundstückseigentümerin: „Das ist eine Frage des Umgangs“, so Thater. Der Dinkelberg sei ein Naherholungsgebiet, es gäbe bereits Beschwerden, so Helmut Steinebrunner (CDU). Zwar gebe es ein vom Verein beauftragtes Gutachten, laut dem die Lärm-Grenzwerte nicht überschritten werden. „Doch die Behauptung, dass man es nicht hören würde, ist falsch“, so Thater.

Zudem sei das Gutachten nur eine Momentaufnahme, so Claudia Arnold (Grüne): „Der Bau sollte erst fertiggestellt werden, dann kann man prüfen.“ Mit einer neuen Genehmigung falle zudem das letzte Druckmittel zur Fertigstellung des Großprojektes weg, so Mathias Scheer (FW). Auf Antrag von Stadtrat Vito Doria (Grüne) gab es eine klare Stellungnahme mit acht Ja-Stimmen und vier Enthaltungen: Keine Erweiterung der Schießzeiten, bis der Wall fertiggestellt ist und Erfahrungswerte zur Lärmbelästigung gesammelt werden konnten.

Seit Ende der neunziger Jahre bauen die Wurftaubenschützen Hochrhein an ihrer Schießanlage. Wichtigster Bestandteil ist der sichelförmige Wall, der Schutz vor Schall und Projektilen bieten soll. Als Projektleiter Volker Diefenthäler im August 2021 den Plan vorstellte, den Wall auf 24 Meter zu erhöhen, gab es viele kritische Stimmen im Gemeinderat. Denn zu den bis dahin eingebauten und kaum kontrollierten 290 000 Tonnen Material sollten nochmal 160 000 Tonnen eingebracht werden. Es bestünde der Verdacht einer auf Umwegen legalisierten Deponie für mäßig belastetes Bodenmaterial, so die Stadtverwaltung. Dazu kamen Fragen zur fachgerechten Begrünung des weithin sichtbaren Walls im Naherholungsgebiet Dinkelberg. Insgesamt fehlte es den Gemeinderäten an Vertrauen, dass die Anlage zu einem guten Abschluss gebracht werde. Trotzdem gab es eine Genehmigung, allerdings verbunden mit einer klaren Ansage vom Bürgermeister: „Wenn der Bau in drei Jahren nicht fertig ist, wird die Genehmigung entzogen.“ Diese Frist endet im Dezember.