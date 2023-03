Insgesamt 32 Aussteller sind am Samstag in der Wehrer Stadthalle zusammengekommen, um Jugendliche im Rahmen der Ausbildungsmesse über verschiedenste Berufe zu informieren.

Die erste Ausbildungsmesse in Wehr war mit 32 Ausstellern in der Stadthalle ein Erfolg. | Bild: Sara Göhring

Veranstaltet wurde der Tag von der Servicegemeinschaft und der Stadtverwaltung Wehr in Kooperation mit der Realschule, der Agentur für Arbeit, sowie der IHK.

Die Tierklinik Partners zog am Samstag mit ihrem Austellungsstand vor allem das Interesse von Schülerinnen auf sich. | Bild: Sara Göhring

Direkt bei der Eröffnungsrede machen Bürgermeister Michael Thater und Stephan Ruthe von der Servicegemeinschaft die Ziele der Veranstaltung deutlich: Dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Schülern einen leichteren Zugang zu einer Ausbildungsstelle oder einem Praktikumsplatz zu ermöglichen.

Die Achtklässler der Wehrer Realschule Leandro Gruber, Kevin Migas und Kerem Gündüzös (von links) nehmen das Abgebot zur Berufsorientierung in der Stadthalle wahr. | Bild: Sara Göhring

Von der Angebotsseite ist der Tag mit der Zahl der Austeller aus Wehr und Umgebung ein deutlicher Erfolg. Kulturamtsleiter Frank Wölfl merkt allerdings an, dass die Veranstalter sich noch mehr Aussteller aus Wehr und vor allem mehr Handwerker gewünscht hätten.

Die Ausstellerinnen von Tierklinik Partners sind zufrieden mit dem Verlauf der Ausbildungsmesse. | Bild: Sara Göhring

Die Aussteller Über 30 Unternehmen und Institutionen präsentierten sich beim Berufsorientierungstag: Blumen-Maier; Bundesagentur für Arbeit; Bundespolizei; DRK; Elektrotechnik Baumgartner; Energiedienst ; Endress + Hauser; Engel Kältetechnik; Franke ; Freudenberg ; Hauptzollamt Singen; Kaister; Kownatzki Premium Gears; IMS; Office Komplett; Parfümerie Ruthe; Landespolizei Baden-Württemberg, Polizeipräsidium Freiburg; Rechtsanwaltskammer Freiburg; Rota Verpackungstechnik; Schmidts Märkte; Schreinerei Meroth; Sewec Ozon; Sparkasse Hochrhein; Stadtverwaltung Wehr; St. Josefshaus Herten; Tierklinik Partners; Vita Zahnfabrik; Volksbank Rhein-Wehra; Zimmerei Graf; Zürich Gebietsdirektion und Kolofrat.

Für letztere stelle der Samstag als Veranstaltungstag leider ein Problem dar, auf Seiten der Schüler sei dies aber die beste Lösung, da diese so auch gut von Eltern begleitet werden können.

Der Tischkicker der Sparkasse kam während der Ausbildungsmesse bei den Jugendlichen besonders gut an. | Bild: Sara Göhring

Ähnlich sieht dies Ellen Heuschmid, Konrektorin der Realschule Wehr, die den Tag mitorganisiert hat. „Viele unserer Schüler sind sehr bodenständig und wollen in Wehr bleiben“, fügt sie hinzu. Daher findet sie die Mischung an Ausstellern aus Wehr und überregionalen Gebieten sehr wichtig.

Beim Ausstellungsstand der Parfümerie Ruthe konnten Besucher sich neben der Berufsorientierung auch schminken lassen. | Bild: Sara Göhring

Die Schüler können sich über mögliche Praktikums- und Ausbildungsplätze informieren und eventuell schon erste Gespräche mit zukünftigen Arbeitgebern führen. Gleichzeitig werde den heimatverbundenen Jugendlichen aber auch ein Blick über den Tellerrand hinaus ermöglicht, betont Heuschmid. Etwa die Hälfte der Schüler, die die Messe besuchen, seien von der Wehrer Realschule, die übrigen kämen aus anderen Schulen der Umgebung.

Konrektorin Ellen Heuschmid und Sina Meisinger sind für die Berufsorientierung in der Realschule zuständig und haben die Ausbildungsmesse mitorganisiert. | Bild: Sara Göhring

Während Abschlussklassen teilweise schon einen Schritt weiter sind, ist die Berufsorientierung vor allem in der achten Klasse ein Schwerpunkt. Realschüler bei der Messe interessieren sich für Berufe wie Physiotherapie, Polizei und Technik. „Ich habe schon ein Praktikum gemacht, aber will mich trotzdem danach umschauen, was es sonst noch gibt und mich eventuell nochmal umorientieren“, erzählt Achtklässler Kevin Migas.

Schüler informieren sich bei der Wehrer Ausbildungsmesse über verschiedene Berufe. | Bild: Sara Göhring

Wie der Großteil der Aussteller ist auch Ausbilder Volker Kaister äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Messe: „Man sieht, dass eindeutig Bedarf da ist, die Jugendlichen sind interessiert und gesprächig.“

Polizei und Zoll stellen Berufsbereiche dar, für die sich ein großer Teil der Jugendlichen bei der Arbeitsmesse interessieren. | Bild: Sara Göhring

Er habe selbst schon über Veranstaltungen wie die Arbeitsmesse Auszubildende für seinen Betrieb gewonnen und hofft, dass sich die Messe bei Erfolg in Zukunft wiederholen wird.