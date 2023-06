An der Realschule Wehr hat die Ethikgruppe der Klassen 8a und 8b mit Lehrerin Benita Hasselblatt ein kreatives Projekt umgesetzt: Wissenserwerb und Selbstreflexion sollten grafisch verbunden werden.

Ziel war es laut einer Pressemitteilung der Schule, auf Basis selbstdefinierter Werte ein ganz persönliches Logo zu entwickeln. Benita Hasselblatt habe die Schüler zu Beginn in das Thema Design eingeführt und die Gruppe habe bekannte Zeichen und Symbole analysiert – mit der Frage, welche Logos sie kennen, was sie darstellen und vermitteln wollen. Im zweiten Schritt sei es bereits konkreter geworden und die Schüler hätten sich mit Werten auseinandergesetzt: Welche passen zu mir, was will ich darstellen, was ist mir wichtig? Spitzenreiter war laut Pressemitteilung Loyalität vor Spaß, Herkunft und Ehrlichkeit. Nachdem jede Schülerin und jeder Schüler etwa drei Werte für sich definiert hatte, ging es an die kreative Umsetzung. Das bedeutet, sie sollten die Werte grafisch miteinander verbinden und in einem ganz individuellen Logo darstellen. Der vierte Schritt sei dann die Applikation auf ein helles T-Shirt gewesen. Als Ergebnis hätte nun alle ein ganz persönliches T-Shirt mit einem einmaligen Logo und sie würden ein Zeichen setzen, so die Pressenotiz.