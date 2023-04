Eine ganze Woche verwandelte sich die Zelgschule Wehr in den Zirkus Fanstastico. Zwei Tagen übten alle Zelgschulkinder in neun Gruppen mit der Zirkusfamilie vom Zirkus Montana an ihrem artistischen Können. Die Kinder durften selbst aussuchen, was sie lernen wollten. Es gab Jongleure, Zauberer, Seiltänzer, Clowns, Akrobaten, Trapezkünstler, Fakire, Tüchertänzer und Taubendresseure.

Einmal quer durch Wehr

Am Mittwoch war dann schon die Generalprobe, die die Grundschulförderklasse der Talschule besuchen durfte. Am nächsten Tag hatten die Zelgschulkinder Kostümprobe in der Turnhalle, bei der jede Artistengruppe farbenfrohe Kostüme bekam. Am Freitag war es soweit. Nach dem Umziehen in der Schule zogen nahezu 100 Schüler einmal quer durch Wehr. Um 17 Uhr begann die erste Vorstellung im Zirkuszelt, das im Ludingarten stand. Eltern, Geschwister und Verwandte füllten das Zelt. Sie waren so stolz auf alle Kinder. Mit großer Konzentration absolvierten sie ihre Auftritte und der Applaus war der Dank für die Kinder. In der Pause roch dann das ganze Zelt nach Popcorn und Zuckerwatte. So gestärkt, konnte es nach der Pause mit der Vorstellung weitergehen.

Am Freitag war die Wetterprognose leider so schlecht, dass der Ablauf geändert werden musste. Die Kinder zogen sich im Zirkuszelt um, denn der kleine Umkleidepavillon wurde ein Opfer des Sturms. Diese zweite Vorstellung war noch besser besucht und alle Besucher waren wieder begeistert.

Diese Zirkuswoche war ein absolutes Highlight im Schuljahr. Die Kinder entdeckten verborgene Talente, stärkten ihr Selbstwertgefühl und bekamen an beiden Vorstellungen die Anerkennung, die sie verdienten.

Alle Kinder wuchsen währen der Zirkuswoche über sich hinaus. Dies war eine wunderbare Abwechslung zum normalen Schulalltag und wird sicher nicht das letztes Zirkusprojekt der Zelgschule bleiben.