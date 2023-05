Der Jugendaustausch zwischen Wehr und der Partnerstadt Bandol hat wieder an Fahrt aufgenommen. Was jahrzehntelang gepflegt wurde, in Zeiten von Corona aber unterbrochen werden musste, soll wieder zur Regel werden. Mit dem Abebben der Pandemie kamen 2022 nach mehrjähriger Pause wieder Schüler von der Côte d‘Azur ins Wehratal, jetzt ein Jahr später weitere. Und in diesem Turnus soll es weitergehen. Ständige Austausche sind ein wichtiger Bestandteil des 1967 geschlossenen Jumelage-Vertrags.

Dies unterstrich auch Bürgermeister Michael Thater beim Abschiedsessen für die Gäste im Jugendhaus Öflingen. Dabei waren auch die Organisatoren und Betreuer der Besuchswoche sowie Roland Fricker, der Vorsitzende des deutsch-französischen Freundeskreises. Am Freitagabend herrschte bei lauter Musik ausgelassene Stimmung und reges Treiben im Jugendzentrum. Einige Wehrer Jugendliche gaben sich dort ein Stelldichein, um sich bei einem letzten Tête-à-Tête von den jungen Bandolais zu verabschieden. Hinter der Reisegruppe mit fünf Jugendlichen und zwei erwachsenen Begleitpersonen liegt eine ereignisreiche Woche. Den Gästen wurde in diesen wenigen Tagen viel geboten. Auf Bitten von Bürgermeister Thater erzählten sie auf Französisch von ihren Erlebnissen und Eindrücken. Für die Übersetzungen standen Dolmetscherinnen zur Verfügung.

Zuerst wurde natürlich die Stadt Wehr erkundet. Auch ein Besuch in der Realschule und das Hineinschnuppern in Französisch- und Sportstunden stand auf dem Programm. Die weitere Zeit war ausgefüllt mit Ausflügen in den Europapark, in die Schweiz mit Besuch des Kunstmuseums Tinguely und einer Rhein-Schifffahrt mit der Münsterfähre. Sportlich wurde es auf der Kletterwand im Jugendhaus Bad Säckingen. Die jungen Franzosen fanden die Wehrer Gastfreundschaft großartig. Sie verabschiedeten sich mit herzlichen Worten: „Merci beaucoup et à votre santé, monsieur le maire“ (Vielen Dank und auf Ihr Wohl, Herr Bürgermeister!).