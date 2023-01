von sk

Mit dem achten Guggentreffen der Wehrer Storchestäghüüler erlebt die Fasnachtssaison 2023 in Wehr am Samstag, 21. Januar, ihren ersten Höhepunkt. Zwölf Guggenmusiken werden den Besuchern einheizen und zeigen, dass sie in zwei Jahren Pandemie ihre schrägen Töne nicht verlernt haben. Los geht es um 15 Uhr unter freiem Himmel: Auf der Bühne des Talschulplatzes eröffnen die gastgebenden Storchestäghüüler den närrischen Konzertreigen.

Im Halbstundentakt spielen anschließend die Node Nueli Dachsberg, die Ischteiner Gigge 1959, die Chrutschlämpe Rüßwihl, die Xmen Group und die Hexegugger aus Oberwihl. Anschließend geht es in die Stadthalle, auch hier machen um 19 Uhr die Storchestäghüler den Auftakt, dann folgen die Zieefägge Efringen-Kirchen, die Sunshine Gugge, die Waieblätzer Dossenbach, die Oberwihler Hexegugger, die Chrutschlämpe Rüßwihl, die Rhy-Wehra-Schränzer Öflingen, das Fröscheloch-Echo Niederhof, Xmen Group, Ischteiner Gugge 1959, Node Nueli Dachsberg, Maiskolbefetzer Eschbach, und die Schinzeguggis Bergalingen.