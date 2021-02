„Bei den bisherigen Corona-Ausbrüchen in Kindergärten haben entweder Kinder oder auch Erzieher/innen das Virus in die jeweilige Einrichtung geschleppt. Gegen ein Einschleppen über Kinder hilft das Testen von Mitarbeitern nicht. Allerdings hilft es gegen die Ausbreitung über die betreffende Gruppe hinaus“, so Thater. Besonderes Augenmerk werde die Stadt auf die Probenahme legen und die Probenehmer in der kommenden Woche speziell schulen. Denn mit den Antigen-Schnelltests habe die Stadt „bei der Bürgerstiftung differenzierte Erfahrungen gemacht“. Letztendlich sei man durch falsch-negative Schnelltests in die „Corona-Falle“ getappt. „Das heißt, dass effektives Testen wohlüberlegt durchgeführt werden muss, weil man sich ansonsten in falscher Sicherheit wiegt.“ Aktuell findet in den Kindergärten lediglich eine Notbetreuung statt. Der Einzug der Betreuungsgebühren wurde deshalb vorläufig ausgesetzt, die Betreuung in der Notbetreuung bleibt beitragspflichtig.

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald – 5000 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren