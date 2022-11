Wehr/Rickenbach - Die Schmidts sind Kaufleute aus Leidenschaft und das bereits in der sechsten Generation. 1852 in Rickenbach gegründet, feiern die Schmidts Märkte in diesem Jahr ihren 170. Geburtstag. Die Anfänge der Schmidts Märkte begannen auf gerade mal 20 Quadratmetern. Heute gehören zum Unternehmen Schmidts Märkte insgesamt 15 Lebensmittelmärkten auf dem Hotzenwald, in Wehr, im Schwarzwald, Wiesental und in Bad Säckingen. Die Übernahme eines weiteren Marktes ist in Todtnau geplant.

Und das Unternehmen blickt auf eine lange Tradition zurück: Georg Gugelberger legte den Grundstein für das Unternehmen in Rickenbach. Die Waren holte der Firmenchef noch persönlich mit einem Pferdewagen aus Murg ab. Fast 20 Jahre später errichtete Gugelberger in der Nachbarschaft von Rathaus und Schule ein Wohn- und Geschäftshaus in Rickenbach mit 80 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Im Jahr 1900 übernimmt Max Gugelberger, der Sohn des Firmengründers, das Geschäft und erweitert das Warenangebot um Eisenwaren, Werkzeuge und Haushaltsartikel. Waren, die bisher auf dem Land ausschließlich von Hausierern auf den Jahrmärkten angeboten worden sind. Durch die Heirat von Tochter Maria Gugelberger mit Philipp Schmidt, ändert sich 1929 der Familienname, das Geschäft wird jedoch noch viele Jahre unter Kaufmann Georg Gugelberger betrieben. Noch heute ist dieser Name bei alteingesessenen Hotzenwäldern bekannt.

Während des Zweiten Weltkrieges muss Sohn Ulrich Schmidt seine Mutter Maria und die Großeltern im Geschäft tatkräftig unterstützen, weil der Vater zum Kriegsdienst eingezogen worden ist und später starb. Während des Krieges war ein normaler Betrieb des Lebensmittelgeschäftes nicht möglich, weil die Lebensmittel über das Ernährungsamt in Säckingen rationiert wurden. Der strukturell unterversorgte Hotzenwald wird durch das „Ladenprogramm Hotzenwald“ gefördert und kann sich 1948 weiter entwickeln. Auch das Warenangebot entwickelt sich hin zu verbraucherfreundlichen Einheiten. Inzwischen ist das Unternehmen an Ulrich Schmidt übergegangen, der 1953 die kaufmännische Angestellte Aloisia Bär aus Säckingen geheiratet hatte.

1954 stand das Unternehmen in Rickenbach dann kurzzeitig vor dem Aus. Es ereignete sich eine Brandkatastrophe, die das Wohn- und Geschäftshaus zerstörte. Doch die Familie Schmidt konnte auf die Unterstützung vieler Freunde bauen und bereits ein Jahr später wurde das neu errichtete Geschäftshaus in Rickenbach wieder bezogen. Der große Wandel vollzog sich dann in den 1960er- und 1970er-Jahren. Die Mobilität wuchs und in den Städten entstanden große Einkaufszentren. Das Sterben der „Tante-Emma-Läden“ begann. Auch das Unternehmen der Familie Schmidt geriet dadurch in große Bedrängnis. Trotzdem erweiterte sie die Verkaufsfläche auf 1.000 Quadratmeter und schloss sich mit der Sparkasse, der Metzgerei Hartecker und der Apotheke Bader zusammen. Der Hotzenwaldmarkt war gegründet. Die vier Tannen im Logo des Hotzenwaldmarktes symbolisieren den Zusammenschluss der vier Firmen. 1976 entstanden die ersten Filialen. Kleinstbetriebe, die wieder geschlossen wurden. Doch wurde das Bemühen der Familie Schmidt von den umliegenden Bürgermeistern und Verantwortlichen gesehen.

1980 wurde eine Filiale in Herrischried eröffnet. Drei Jahre später folgte der Markt in Schluchsee. Weiter kam 1989 der Markt in Todtmoos und vier Jahre später wurde der „Gottlieb“-Markt in Lenzkirch übernommen. Es folgten 1996 Wehr und Bad Säckingen, 1997 Häusern, 2001 Bonndorf und 2003 der bis aktuell größte Markt in Titisee-Neustadt. 2010 eröffnete die Kaufmannsfamilie einen deutlich kleineren, zweiten Standort in Titisee-Neustadt. 2012 wurde der Markt in St. Blasien eröffnet. 2018 kam der Bad Säckinger XL-Markt im Brennet Areal sowie der Markt in Zell im Wiesental hinzu und 2021 der Markt in Murg. Die nächste Eröffnung einer Schmidts Markt-Filiale ist 2023 in Todtnau geplant.