von Hansjörg Bader

Für Rollstuhlfahrer und Personen mit Gehhilfen wird der Zugang zur Sankt-Martins-Kirche erleichtert. In den letzten Tagen ist die Türe am westlichen Seiteneingang auf Vollautomation umgestellt worden. Auf den Rollstuhl angewiesene Kirchenbesucher können nun auf Knopfdruck ganz unproblematisch die Kirchentüre öffnen und in das Gotteshaus gelangen. Eine heimische Elektrofirma und ein Spezialunternehmen aus Singen haben dafür die technischen Voraussetzungen geschaffen.

Rollstuhlfahrer, aber auch gehbehinderte Besucher der katholischen Kirche Sank Martin Wehr, hatten in letzter Zeit vermehrt bemängelt, wie beschwerlich die Türe am Seiteneingang für Behinderte zu öffnen sei. In der Regel mussten Rollstuhlfahrer sogar eine Begleitperson mitbringen, wollten sie zügig und ohne Hindernis die Kirche befahren. Das Problem war dem Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat schon länger bekannt. Jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht, auch weil Menschen mit Behinderung größere Aufmerksamkeit und mehr Annehmlichkeiten im Alltag finden sollen.

Die Umrüstung der Schwingtür beim behindertengerechten Kircheneingang auf Vollautomatik erforderte einiges an Technik. Die Metalltür wird zukünftig von einem Motor angetrieben, gesteuert über ein Relais und zwei Schalter. Einer davon befindet sich im Außenbereich bei der Zufahrtsrampe und kann bequem bedient werden.

Grundvoraussetzungen wurden schon vor Jahren im Zuge von Außenrenovierungen geschaffen. Ohne Hilfe und Unterstützung für gehbehinderte Menschen kommt heute kein Gotteshaus mehr aus. Deshalb bekam auch die Pfarrkirche Schwörstadt bei der Renovation einen behindertengerechten Zugang, die Kirche St. Ulrich Öflingen verfügt über einen Treppenlift am Hauptportal.