Wehr – Der Sagenpfad hoch zum Schlössle zeigt sich frisch aufpoliert. Seit der Eröffnung 2006 wurden die bemalten Zinkreliefs nun erstmals renoviert. Willi Raiber konnte altersbedingt die Arbeiten nicht mehr ausführen. Sein Künstlerkollege Eduard Kasper hatte die Erneuerungen behutsam vorgenommen. Was für den Sagenpfad noch unternommen werden soll, deutete Katharina Reitinger als neue Leiterin vom Kulturamts der Stadt an: „Es fehlt ein Schild in der Innenstadt her, das auf den Sagenpfad hinweist.“

Bis zur Renovierung vom Eckhaus an der Hauptstraße rein zur Storchenstraße erstrahlte früher ein märchenhaftes Männlein, das den Weg zeigte. Genau von dort aus über den Storchensteg zum Unteren Schlossweg kann der Sagenpfad zu Fuß erreicht werden. Den Anstieg hoch zur Burgruine zieren 13 Tafeln, die in die Wehrer Sagenwelt einführen. Für die Kinder sind die dazugehörigen Reliefs gedacht. „Die Fantasie wird damit angeregt“, ist sich Raiber auch heute noch sicher. Er selber erinnert sich gerne an seine Kindheit: „Das Schlössle und die Geschichten drum herum waren unsere Spielwiese, was immer mit Rittern, Geistern und geheimen Tunnel zu tun hatte.“ Das wollte er weitergeben. Die Szenen sind immer passend mit Erklärtafeln versehen. Nur hatte der Zahn der Zeit etwas daran genagt. Die Reliefs haben unter den Witterungseinflüssen gelitten, „aber auch durch mutwilligen Zerstörungen“, so Gabriele Meisel vom Kulturamt vor Ort. Die erste Sitzbank am Sagenpfad war der passende Ort für das Gespräch. Kleine Fachsimpeleien zwischen den Künstlerkollegen verdeutlichten die Schwierigkeiten bei den Renovierungsarbeiten. „Ich war hier nicht so sehr Künstler, sondern eher Handwerker“, gestand Kasper. Raiber honorierte das. Der damals speziell für Zink nötige Haftprimer hatte die Farben weitgehend erhalten. Kasper betonte etwas mehr die Farbkontraste und das Schattenspiel an den Figuren. Derweil laufen einige Kinder vorbei. Meisel verteilt die passenden Sagen-Büchlein und Raiber schaut hinterher: „Das zieht die Kids wieder raus in die Natur, wie früher.“ Katharina Reitinger steht für Teile der Kultur mit einer anderen Sichtweise. Eine kindgerechte und auch eine zielgruppenorientierte Perspektive hatte Reitinger bereits bei ihre Vorstellung als neue Leiterin des Kultur- und Verkehrsamts angekündigt. Der renovierte Sagenpfad ist dafür ein Beleg. Bei der Tourist-Info gibt es ein Sagen-Büchlein mit Ausmalbildern von Willi Raiber.