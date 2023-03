Bei der Hauptversammlung im Pfarrzentrum hat der Kirchenchor St. Martin Wehr auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Dabei stachen zwei Aspekte besonders hervor: dass man wieder in Präsenz proben durfte und Sänger für ihre Treue geehrt wurden. Hier ragte Anni Bolanz hervor, die schon seit 65 Jahren dem Chor ihre Stimme gibt, Egon Eich singt seit 60 Jahren mit. Weiter geehrt wurden Liselotte Hess (50 Jahre), Jutta Fricker und Sonja Krissler (je 25 Jahre) sowie Elisabeth Schlegge-Weidt für zehn Jahre als Chorleiterin. Eine Rückschau hielt Schriftführerin und Chronistin Walburga Manthey. Sie unterstrich, dass es wichtig gewesen sei, wieder „normal“ proben zu können und der Chor wieder bei zahlreichen Gottesdiensten mitwirken konnte. Höhepunkte seien die Begleitung des Patroziniumsgottesdienstes in Schwörstadt sowie in der St. Martin-Kirche in Wehr gewesen. Die Normalität betonten auch Vorsitzende Susanne Gentner und Chorleiterin Elisabeth Schlegge-Weidt. Die Vorsitzende merkte an, dass der Chor so ein arbeits- und erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht habe. Die Dirigentin sagte: „Es war schön, mit euch wieder live proben zu können.“ Der Dank der Vorsitzenden galt dem Vorstand und der Chorleiterin für die gute Zusammenarbeit sowie den Mitgliedern für den vorbildlichen Zusammenhalt in der schwierigen Corona-Zeit – man habe sie gut überstanden.

Auch Dirigentin Elisabeth Schlegge-Weidt dankte dem Chor, der das arbeitsreiche Jahr gut bewältigt und „an einem Strang gezogen habe.“ Die Referentin der Seelsorgeeinheit Wehr, Öflingen und Schwörstadt, Carmen Horvatic, vertrat Pfarrer Matthias Kirner und war zuversichtlich und erfreut, „dass nun alles wieder (fast) wie normal verläuft“. Den Kassenbericht präsentierte Finanzverwalterin Regina Nehls. Die Kosten für das E-Piano hätten dank Spenden nahezu ausgeglichen werden können, sodass nur ein geringer Verlust entstanden sei.

Der Kirchenchor: Die Gründung des Diözesan-Cäcilien-Verbands 1929 gilt als Geburtsdatum des Wehrer Kirchenchors St. Martin. Vorsitzende ist Susanne Gentner. Weitere Infos unter www.seelsorgeeinheit-wehr.de.