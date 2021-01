Mit einer besonderen Kunstaktion warten die Wehrer Pfadfinder zum Jahresanfang auf: Neun vom Borkenkäfer befallene Bäume in der Nähe der Pfadfinderhütte „Georgsklause“ nahe dem Segelflugplatz in Hütten sollen dabei zum Kunstobjekt werden. Die Künstler: Zwölf Pfadfinder, die gut mit einer Motorsäge umgehen können. Bis Ende Februar, also dem Beginn der Wildtier-Schutzzeit, können die Künstler mit ihrem „Fichtemoped“ ihre Kreativität beweisen und einen ungewöhnlichen Skulpturenpfad bauen.

Entstanden ist die Idee in der Leiterrunde der Wehrer Pfadfinder, wie Saskia Siebold berichtet. Als im vergangenen Herbst wegen Käferbefalls gefällt werden mussten, kam die entstand die Idee, die Bäume nicht komplett zu fällen, sondern mannshohe Baumstümpfe stehen zu lassen, so dass sie für „Fichtemopedkunscht“ bereit wären. „Auf eine interne Ausschreibung haben sich dann zwölf Künstler und Künstlerinnen gemeldet“, so Siebold. Diese hoffen natürlich darauf, dass nicht zu viel Schnee fällt, der die Arbeit unnötig erschwert. Das Kunstprojekt der Pfadfinder kann natürlich auch von Wanderern besucht werden.