von Ralpf Lacher

Nachsicht, miteinander reden, den anderen Respektieren sowie Geduld im täglichen Umgang miteinander – das nennen Sabine und Peter Dreier aus dem Hasler Teilort Glashütten als Rezept für eine lange, glückliche Ehe. Und sie müssen es wissen, denn nach einem bewegten (Ehe-) Leben können sie heute goldene Hochzeit feiern. „Dass wir die goldene Hochzeit feiern können, ist im wesentlichen meiner Frau zu verdanken. Sie erträgt meine Verrücktheiten seit mehr als 50 Jahren mit Nachsicht und Geduld“, sagt der 76-jährige Peter Dreier mit dankbarem Lächeln in Richtung Ehefrau.

Blick auf die Lebensstationen

Sabine Fichtner, Jahrgang 1946, stammt aus Westfalen, kam als Kind einer Beamtenfamilie Anfang der 1950-er Jahre nach Lörrach. Dort ging sie zur Schule, studierte später an der PH in Freiburg. Dort lernte sie Peter Dreier in einer Diskothek kennen und nach einiger Zeit, so erzählt sie, wurde aus den eher zaghaften Kontakten Liebe. Peter Dreier war zu diesem Zeitpunkt auf dem Abendgymnasium zu Gange, um den geliebten Lehrerberuf auf Umwegen noch ergreifen zu können. Zuerst das Lehramtsstudium abschließen konnte Sabine Fichtner; das war 1968 und drei Jahre später machte auch Peter Dreier sein Lehrer-Examen an der PH in Lörrach.

Die Ferne lockte

Zu diesem Zeitpunkt war die spätere Ehefrau Lehrerin an der Brombacher Hellbergschule und im späteren Lörracher Stadtteil heirateten die beiden am 6. August 1971. Peter Dreier fand eine Lehrerstelle an der Schopfheimer Max-Metzger-Schule. 1980 entschied sich der Pädagoge dafür, in Peru an einer deutschen Schule tätig werden zu wollen – gemeinsam mit der Frau. 1976 zog die Familie nach Glashütten. Dort wurde auch Tochter Annette geboren. Von 1985 bis 1992 waren die Dreiers an verschieden Schulen hierzulande engagiert – dann zog es sie erneut in die Ferne, dieses Mal nach Gran Canaria. Dort war man von 1992 bis 1995 tätig und anschließend wieder daheim in Glashütten, arbeitete das Lehrerehepaar bis zur Pensionierung in Schopfheim und Zell im Wiesental.

Die Dreiers hatten, beide schon um die 50, über die Tochter ihre Leidenschaft fürs Freizeitreiten entdeckt. Peter Dreier, der mehrere pädagogische Fachbücher veröffentlicht hatte, sorgte als Freizeitreiter etwa mit dem Ritt über die Alpen 1998 oder 1250 Kilometer Ritt quer durch Deutschland von Hasel bis ins Vogtland für Furore. Die goldene Hochzeit feiern die Dreiers heute mit Tochter, Bekannten und Freunden im Corona-konformen Rahmen.