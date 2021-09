Wehr vor 4 Stunden

Rücksichtsloses Überholen führt zu Verkehrsunfall

Die B 518 befuhr am Montag, 13. September, gegen 16.10 Uhr ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Golf von Schopfheim in Fahrtrichtung Wehr. In Höhe Eichen überholte er unmittelbar nach einer langgezogenen Rechtskurve eine Pkw-Kolonne, obwohl Gegenverkehr kam.