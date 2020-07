von Gerd Leutenecker

Die FC Wehr Jugend hat ihren Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Von der F- bis zur A-Jugend sind die Vorbereitungen für die kommende Saison angelaufen. Mit einem moderater Rückgang in der Gesamtsumme der Kinder und Jugendlichen bei FC Wehr wird gerechnet. Die A-Jugend wird nächste Saison in die Verbandsliga wechseln, für die C1 soll die Landesliga genügen. Eine Rochade bei der Führung der Jugendabteilung bringt Marco Helbling in Position, Alexander Hudec wechselt auf die Rolle als Stellvertreter.

Das FC Clubheim im Frankenmattstadion war für die Hauptversammlung der Jugendabteilung vorbereitet. Organisatorisches und strukturelle Themen standen im Vordergrund – ohne die sonst übliche starke Präsenz der Kicker. „Wir sind mit Bedacht und Vernunft an die Situation herangegangen und waren nicht die ersten, die mit dem Training begonnen haben“, merkte Hudec im Rückblick an. Seit Juli findet das Training wieder statt. Gleich auch mit den neu zusammengestellten Mannschaften. Zwischen dem Spielbetriebsabbruch im März und heute sind Verschiebungen im Gefüge geballt aufgetreten. Vereinzelte Wechsel der Trainer und Betreuer sind zu managen gewesen. „Stark in der A- und B-Jugend“ und etwas Kopfzerbrechen für die C-Jugend bestimmten die Überlegungen beim Trainerstab und der Abteilungsführung, so Hudec. Der altersgemäße Wechsel von der C- zur B-Jugend sei immens. Letztendlich ist von den Verantwortlichen beschlossen worden, dass die C-Jugend, die Aufstiegsmöglichkeit in die Verbandsliga nicht nutzen wird. Das Gros der bisherigen Leistungsträger wird ab September im Kader der B-Jugend eingepflegt. Als vernünftige Entscheidung trägt der Vorstand vom Hauptverein die Entscheidungen mit.

Matthias Kaiser bescheinigte als FC-Vorsitzender der Leitung der Jugendabteilung seinen Respekt. Für Kaiser ist die A-Jugend das Flaggschiff, sicherlich aus seiner Sicht der Dinge nachvollziehbar. Rund 21.500 Euro bilanzierte Kassierer Bernhard Stehle an Ausgaben für die Jugend. „Die starke Unterstützung durch den Förderverein hat der Jugend einen Batzen zugeschustert“, freute sich Helbling. Marcel und Maurice Hartig, Leon Heuberger und Moritz Rohrer sind für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt worden. Marvin Klotter kommt auf 15 Jahre. Thomas Klank und Bernhard Stehle bleiben in ihren Positionen als Kassierer und Schriftführer.