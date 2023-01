Das Jahr 2022 stand in Wehr im Zeichen des Bauens: vom Brennet-Areal mit den nun fertiggestellten Verbrauchermärkten über den Neubau des Kindergarten Seeboden und den erst abgebrochenen dann vorgesetzten Breitbandausbau bis hin zum imposanten Holzturm an der Wehramündung. Eine Dauerbrenner vermutlich ohne bauliche Lösung bleibt die Sperrung durchs Wehratal: Im September und November sorgten für lange Umleitungen und Unzufriedenheit bei den Gewerbetreibenden. Besserung ist nicht in Sicht – kurz vor Weihnachten musste erneut wegen eines Steinschlags gesperrt werden.

Brennet-Areal: Nach langem Anlauf wurde in diesem Herbst der erste große Meilenstein auf dem Brennet-Areal gefeiert. Mitte November öffneten die drei Verbrauchermärkte ihre Pforten und auch ein großer Teil des Parkplatzes ist bereits nutzbar. Im Spätsommer wurde mit dem Bau des kommunalen Ärztehauses begonnen, das Kellergeschoss steht bereits. Aber es ist noch viel zu tun: Zur bestehende Baustelle kommt im nächsten Jahr noch die grundlegende Sanierung der Zufahrtsstraße Im Hammer und auch der Bau des Zwillingsgebäudes zum Ärztehaus durch die Brennet AG wurde noch nicht begonnen.

Kindergarten Seeboden: Eine Punktlandung trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelang mit dem Neubau des im Januar 2020 abgebrannten Kindergarten Seeboden. In Abstimmung mit der Versicherung und mit einer Zusatzinvestition von 1,2 Millionen Euro konnte größer als vorher gebaut werden und so wurde im Oktober der erste sechs-zügige Kindergarten in Wehr eingeweiht.

Die Kinder bei der Einweihung ihres neuen Kindergartens. | Bild: Julia Becker

Breitband: Die Arbeiten begannen im Winter 2021 mit viel Elan, kamen aber bereits im Februar mit der Insolvenz des Bauunternehmens Stark Energies zu einem unerwarteten Stillstand. Nach der erneuter Ausschreibung im April wurden die Arbeiten im Juni neu Vergeben. Mit der Darmstädter Bietergemeinschaft Aytac Vau GmbH/TGB nahmen der Ausbau zum Jahresende wieder Fahrt auf. So ist die Erschließung des Hölzles mit Glasfaserkabeln fast abgeschlossen, im kommenden Jahr sollen Meierhof und Enkendorf folgen.

Rheinliebe/Rheinuferweg Extended: Auch mit dem Wehrer Beitrag zum IBA-Projekt Rheinliebe/Rheinuferweg Extended hat es aus verschiedenen Gründen etwas länger gebraucht. Als letzte Baumaßnahme konnte im August dann der 14 Meter hohen Aussichtsturm offiziell eröffnet werden. Mit dem Turm, den neuen Sitzgelegenheiten am Rheinweg und den Einstiegsstufen am Brennet-Ufer soll der Rhein den Menschen näher gebracht werden.

Der neue Aussichtsturm in Brennet. | Bild: Julia Becker

Altes Krankenhaus: Mit der Einweihung der neuen Obdachlosenunterkunft im Februar 2021 stand das Krankenhaus leer, eigentlich sollten die Abrissbagger längst rollen. Bereits 2015 wurde der Abriss beschlossen, doch mit einem neuen Gutachten kam in diesem Jahr die Wendung: Beide Krankenhausteile sollen erhalten bleiben. Ende November wurde beschlossen, dass das Dillinger Unternehmen Rinkenburger Immobilien als Investor und Bauherr hier neue Wohnungen schaffen soll.