Der Gemeinderat Wehr gab am Dienstag grünes Licht für eine Erweiterung der Firma Rota Yokagawa im Stadtteil Brennet. Im Gebiet Rheinau-Nagelfluh sollen ein neues Bürogebäude, eine Werkhalle sowie ein Parkplatz entstehen.

Bürgermeister Michael Thater sprach im Gemeinderat von einem klaren Bekenntnis des japanischen Unternehmens zum Standort Wehr. Dort sollen durch die Erweiterung auch neue Arbeitsplätze entstehen, so der Bürgermeister.

Kritik am Platzbedarf

Kritik gibt es jedoch wegen der Parkplatzfläche. Gemeinderat Christoph Schmidt (FW) würde sich eher ein Parkhaus wünschen, da dieses weniger Platz benötige. Es gebe einen Plan für ein Parkhaus, das entsprechende Grundstück gehöre jedoch nicht dem Unternehmen.

Thater trat bei der Kritik auf die Bremse. Es gehe jetzt darum, ein Signal an die Unternehmenszentrale in Tokyo zu schnicken, denn das Unternehmen wolle Millionen in den Standort investieren, sagte er. Und: „Ich will die Erweiterung!“

Der Gemeinderat folgte dem Bürgermeister und stimmte mit nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung für eine beschleunigte Veränderung des Bebauungsplans.