Die Rollenden Steinchen stehen kurz vor der Veröffentlichung ihrer dritten CD. Eine Trilogie findet ihren Abschluss. Die vierköpfige Kinderlied-Band ist durchweg auf dem Sprung in die Teenagerzeit. Mit dem neuen Album „Das Leben ist ein Kinofilm“ kommen 15 neue Lieder auf den Markt. Durchweg handgemachte Musik und ohne große Digitalisierung – das Mitsingen der Songs ist gewünscht und wie alles instrumentalisiert wurde, wird gleich mitgeliefert.

Fiona, Hannah, Jonathan und Linn sind die Kinder von drei gealterten bekannten Rock- und Pop Musikern. Fabian Birzele sowie Carina Pusch aus Grenzach und Heiko Trefzger aus Öflingen kennen die Musikszene aus eigenen Erfahrungen. Für ihre Sprösslinge stand das Heranführen an diverse Instrumente und den Gesang außer Frage, das Drumherum für die CDs lag in Elternhand. „Dramaturgie und referenzielle Songs sollen bewusst den Wiedererkennungswert bringen“, beschreibt Trefzger die Background-Arbeit. Geschrieben und komponiert, die ein oder andere Anlehnung zum Covern aufgenommen, „schlicht auch was aus der Rock- und Popgeschichte ist mit drin“, so Vater Trefzger. Fiona testet ihre Stimmrichtung aus, seitdem sie Laufen kann und es ist ihr nicht peinlich, wenn der Papa kurzerhand beim Pressegespräch ein Kurzvideo von ihr abspielt, als Fiona noch keine drei Jahre alt war. Jetzt geht‘s eher variantenreich in Richtung Pop-Balladen.

Kinderdisco, Musik hören und mitsingen und das alles mit Abwechslung, die Geschmäcker zwischen Eltern, natürlich auch Großeltern, und Kindern sind verschieden. „Die Parallelen zu den vorangegangenen CDs sind da“, was Trefzger betont: Eine CD bei langen Autofahrten hören, muss auch den Eltern gefallen. Daher die letztmalige bewusste Entscheidung, die Songs auf CD brennen zu lassen. Gemeinsames Anhören steht im Vordergrund und nicht die Buds im Ohr für die Separierung oder das Ruhigstellen der Kinder anstreben. Nach „Das Leben ist ein Wimmelbuch“ (2019) und „Das Leben ist ein Ponyschlecken“ (2021), wird der Start der neuen CD mit einer Crowdfunding-Aktion gestartet. Das künstlerische, die mediale Werbung und eben die Herstellungskosten sollen wieder vorab gesichert sein. Das ist die Art von Professionalität, die heute nötig ist. Schließlich ist ihr letztes Album von den Rollenden Steinchen mit dem Deutschen Rock und Pop Preis für das beste Kinderliederalbum ausgezeichnet worden.