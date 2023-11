Die 31. Auflage der Öflinger Rocknacht steigt am Samstag, 25. November, in der Schulsporthalle. Geladen hat der Motorradclub Devils Hunter (DH) in diesem Jahr die Formationen Bad Sin, Steve Link Band sowie Wildchild. Cheforganisator und DH-Vize Arno „Kogi“ Kogler kündigt einen abwechslungsreichen musikalischen Abend an, der nach guter alter Rocknacht-Tradition „zu 100 Prozent dem Heavy Metal und dem härteren Rock gewidmet sein wird“.

Mit Bad Sin und Wildchild werden am Samstag ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) zwei Bands auf der Bühne sein, die in Öflingen keine Unbekannten sind. Opener sind die vier eidgenössischen Rockmusiker von Bad Sin aus dem Muotathal, die bereits 2019 mit von der rockigen Partie waren. Mit Folklore aus dem Kanton Schwyz haben Sandro Ablondi (Gesang und Gitarre), Beat Immoos (Gitarre), Patrick Gwerder (Bass) und Sandro Köchli (Schlagzeug) jedoch nicht viel am Hut. In Interviews geben die Musiker unter anderem AC/DC, Rose Tattoo, Status Quo, Chuck Berry, CCR, Johnny Winter und Motörhead als Vorbilder an. „Rock‘n Roll – ehrlich und laut“, lautet das Motto der Hardrock-Cover-Band, bei denen besonders Freunde des etwas klassischer interpretierten Rock‘n Rolls auf ihre Kosten kommen dürften.

Die Formation Wildchild hat in gewisser Weise ein Heimspiel. Das Publikum in Öflinger hatte bereits 2015 mit Maik Hein (Gesang und Gitarre), Andreas Waibel (Gitarre), Simon Zsebedits (Bass) und Philip Allgaier (Drums) das Vergnügen. Kogler hat beste Erinnerungen an die vier Rockmusiker aus Hinterzarten, die beim 25. Rocknacht-Jubiläum nach dem Ausfall einer Band kurzfristig eingesprungen waren. „Cover von Feinsten“ begeistert sich Kogler über die ausgewählten Songs aus der Feder von Rockgrößen wie Led Zeppelin, ZZ Top oder Rival Sons. Gespannt sein dürfen besonders eingefleischte Fans von Wildchild. Die bereits seit 20 Jahren auf den Bühnen der Region werkelnde Band hat, laut Kogler, „das Programm etwas umgestellt“.

Die Steve Link Band, die den Mittelteil der Rocknacht gestalten wird, hat die weiteste Anreise. Steve Link (Gesang und Gitarre), Martin Huke (Gitarre), Jörg Rosenberg (Bass) und Ulli Schober kommen aus Celle und reisen bereits am Freitag an, was die DH einen etwas größeren Betreuungsaufwand beschert. Für Kogler ist dies jedoch kein Problem. Er freut sich schon auf den „satten Südsaatensound“, von dem die selbst geschriebenen, vom Blues beseelten Songs der Band geprägt sind.

Mit ungewohnten Schwierigkeiten hatte sich der Cheforganisator der Rocknacht in diesem Jahr herumzuschlagen. Von den Bands sei der Öflinger Rocknacht stets eine gute Qualität bescheinigt worden, sagt Kogler. „Gefühlt finden jetzt überall Großveranstaltungen statt, die die kleineren Veranstaltungen verdrängen“, klagt er. So habe er Formationen, die ihm seit Jahren in den Ohren gelegen hätten, dass sie gerne in Öflingen auftreten würden. Wenn sie dann jedoch angefragt würden, sagten sie ab, weil sie bereits für andere, größere Events gebucht seien. So sei es diesmal deutlich schwieriger gewesen, alle Bands für die Rocknacht zusammenzubekommen, so Kogler und er fügt an: „Ich hoffe auf ein friedliches Konzert wie es auch schon 31 Male davor immer der Fall war.“