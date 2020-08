Der Gemeinderat beschloß die Änderung des Bebauungsplans und machte so den Weg frei für eine Neustrukturierung des Gebiets. Hinsichtlich der Umweltschutzprüfung herrschte im Gemeinderat aber Uneinigkeit.

Wehr Ein Dankeschön an den Tafelladen: Kreisrat Klaus Denzinger spendet 1000 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Viele Interessen kommen auf dem mehrere Hektar großem Gebiet am Rhein zusammen: Seit seiner Gründung 2016 möchte der Kanusportverein hier ein eigenes Vereinsheim mit Bootshaus einrichten. Erst mit der Änderung des Bebauungsplans ist dies nun möglich. Auch für das Projekt „Rheinliebe“ im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Basel ist die Änderung notwendig gewesen. Die Stadt möchte den Uferbereich unter anderem mit Stufen an der Badestelle und einem Bootssteg aufwerten. Als eine Ausgleichsmaßnahme für das Ende 2018 fertiggestellte Baugebiet Breit II soll der verdohlte Rötelbach freigelegt werden. Zuletzt liegt in diesem Bereich eine rund 1,65 Hektar große Gewerbefläche, die bislang ungenutzt ist. Hier ist die große Herausforderung, dass das Gebiet zahlreiche Einzelbesitzer hat.

Wehr Stadt schließt Baulücken Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem angepassten Bebauungsplan sollen nun die verschiedene Projekte erleichtert beziehungsweise überhaupt ermöglicht werden. Dazu gehört auch eine Überarbeitung des Erschießungswegs zum Motorbootclub und zum Kanusportverein sowie des dazugehörigen Parkplatzes. Trotz Einigkeit bei der allgemeinen Notwendigkeit gab es Kritik am Vorgehen der Stadt: Stadtrat Vito Doria (Grüne) bemängelte, dass, im Gegensatz zu anderen in der gleichen Sitzung besprochenen Bebauungsplanänderungen, keine Umweltschutzprüfung durchgeführt wurde.

Wehr Celanese-Werk in Wehr schließt 2021: Ungewisse Zukunft für 30 Mitarbeiter Das könnte Sie auch interessieren

In Hinblick auf die ökologische Bedeutung des Bereichs etwa wegen des nahen Wildtierkorridors sei diese Prüfung von besonderer Bedeutung. Bürgermeister Michael Thater erwiderte hierzu, dass es sich um ein vereinfachtes Verfahren handele: im Vorfeld würde nur eine Beschreibung der Umweltbelange sowie eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt. Die genauere Prüfung erfolge dann später im Verfahren, etwa mit den Bauanträgen des Kanusportvereins oder auch für den Steg. Die Änderung des Bebauungsplans wurde schließlich mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen.