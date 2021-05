Die Entscheidung über Erhalt oder Abriss des alten Wehrer Krankenhauses ist noch einmal verschoben. Nachdem beim Ortstermin mit den Gemeinderäten am Montagabend Architekt Willi Sutter aus Titisee-Neustadt Perspektiven für eine wirtschaftliche Sanierung unter der Federführung eines externen Projektträgers aufgezeigt hatte, wollen die Gemeinderäte dem 180 Jahre alten Gebäude doch noch „eine letzte Chance“ geben. Die Stadtverwaltung bekam den Auftrag, möglichst mehrere potentielle Projektträger zu suchen, und mit ihnen bis Ende des Jahres eine grobe Planung mit Kostenkalkulation vorzulegen.

Das Votum fiel einhellig aus. Fast alle Gemeinderäte beteiligten sich an der Diskussion und zeigten damit, dass sie die Frage des Erhalts des alten Krankenhauses durchaus mit Emotionen verbunden ist. Mehrere Räte bekundeten, mit der Erwartung zur Gebäudebegehung gekommen zu sein, dass das Haus wohl abgerissen werden müsse. Die Ausführungen des Architekten hätten sie nun noch einmal zum Umdenken gebracht. „Die Zeit sollten wir uns jetzt nehmen, um das Ganze mit Fakten und Zahlen zu untermauern“, meinte beispielsweise Vito Doria (Grüne) und sprach damit für viele. Alle Möglichkeiten sollten nun in einem Wettbewerb gegenüber gestellt werden. Mathias Scheer (FW) betonte, dass die Stadt bei einer Sanierung wohl mehr Einfluss auf das Projekt habe, als bei einem Neubau. Denn egal ob Neubau oder Sanierung: die Stadt selbst solle nicht selbst federführend in Erscheinung treten. Helmut Steinbrunner (CDU) ergänzte: „Auch wenn das Gebäude erhalten werden kann: Die Wirtschaftlichkeit muss dennoch gegeben sein.“

Architekt Willi Sutter (links), im Bild mit Bürgermeister Michael Thater, dem stellvertretenden Bauamtsleiter Michael Herr und Stadtrat Helmut Steinebrunner, ist Experte für die Rettung alter Gebäude. | Bild: Obermeyer, Justus

Dass es für den Erhalt des Gebäudes nun doch noch eine Perspektive gibt, liegt vor allem an Willi Sutter. Er ist Architekt in Titisee-Neustadt und hat sich mit seinem Architekturbüro auf die Sanierung alter und denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert. Mehrere hochrangige Denkmalpreise konnten er und sein 30-köpfiges Team im Laufe der Jahre einheimsen.

Stadtrat Helmut Steinebrunner hat erst vor einigen Tagen Kontakt mit dem Architekten aufgenommen und einen gemeinsamen Ortstermin mit Vertretern des Stadtbauamts vermittelt. Was Willi Sutter nach der Begehung des Gebäudes den Gemeinderäten sagte, war ein eindeutiges Plädoyer gegen einen übereilten Abrissbeschluss. „Sie müssen dieses Gebäude nicht abreißen“, so Sutter. Technisch habe der Altbau eine sehr einfache Konstruktion, die Sanierung sei aus seiner Sicht deshalb relativ unproblematisch. Selbst das Herausreißen der Decken sei „schlicht nicht notwendig“.

Ein einfaches Waschbecken – das war die Grundausstattung der früheren Krankenzimmer. | Bild: Obermeyer, Justus

„Was Ihnen völlig fehlt, ist ein Nutzungskonzept und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung“, nannte er ein wesentliches Argument, warum er dem Gemeinderat einen Abriss allein aufgrund der vorliegenden groben Kostenschätzung aus dem Jahr 2014 nicht empfehlen könne. Mit einem echten Sanierungskonzept kämen auch Fördermittel infrage, so Sutter, der aus dem Stegreif eine erste Kalkulation überschlug: Allein über das Altbausanierungsprogramm der bisherigen KfW könnte man ein Darlehen in Höhe von rund 1,5 Millionen mit einem Zinssatz von 0,7 Prozent bekommen – und bekäme sogar noch einen Tilgungserlass von 30 Prozent. „Das bekommen Sie bei keinem Neubau!“

Selbst eine Sanierung des Anbaus aus dem Jahr 1969, „so schrecklich und hässlich er ist“, sei möglich, meint der Architekt. Es sei nämlich möglich, die Hülle attraktiv zu verkleiden. Einen Abriss zu vermeiden entspreche dem Klimaschutz: „Mit einem Abriss verursachen wir den höchsten CO 2 -Fußabdruck.“ Und auch mit einer Sanierung könne man einen hohen Energiestandard erreichen, meint Sutter. Viele Beispiele im Raum Südbaden zeigten, dass sich solche Sanierungsvorhaben wirtschaftlich darstellen lassen.

Der Flur des ersten Stockwerks. Hier befand sich die Geburtsstation mit Kreißsaal. | Bild: Obermeyer, Justus

Sutter empfahl in diesem Zusammenhang, sich für ein solches Projekt einen Investor ins Boot zu holen. „Das würde ich nie kommunal machen“, so Sutter. Allein die Baukosten seien unter kommunaler Trägerschaft 25 Prozent höher. Bislang habe es allerdings keine Interessenten an einer Sanierung gegeben, entgegnete Bürgermeister Michael Thater. „Soll ich Ihnen die Leute bringen?“, sieht Sutter hier kein Problem. Gerade durch die Fördermittel sei ein solches Projekt hochattraktiv für private Bauträger. Thater meldete hierzu in der Gemeinderatsdiskussion leise Zweifel an, will nun aber selbst nach Projekträgern suchen . Aber dies erwartet er auch von dem Architekten. „Willi Sutter muss seinen Worten Zahlen folgen lassen.