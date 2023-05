Öflingen - Alles neu macht der Mai. Unter anderem auch das Öflinger Rettichfest, dass in diesem Jahr an drei Tagen gefeiert wird. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Fest zum ersten Mal auf dem Griener-Hof in Öflingen gefeiert. „Das kam so gut an, dass wir es auch in diesem Jahr wieder dort feiern möchten“, erklärt die Vorsitzende Ilona Kunzelmann vom Musikverein Öflingen, der das inzwischen älteste und traditionsreichste Fest in der Region organisiert.

Mit dem Festplatz auf dem Griener-Hof bietet der Musikverein den Gästen sowohl ein Dach über dem Kopf bei Regen und einen Sonnenplatz bei schönem Wetter. Auch für die Kinder bieten sich auf dem Hof viele Möglichkeiten. So findet unter anderem eine Ponyreiten statt.

Doch bevor es auf den Griener-Hof geht, lädt der Musikverein Öflingen seine Gäste am Freitag, 19. Mai, zunächst auf den Schulhof nach Öflingen ein. Dort startet um 19 Uhr ein Doppelkonzert gemeinsam mit der Gastkapelle, dem Musikverein Fremdingen. „Mit diesem Verein bindet uns nun seit exakt 20 Jahren eine Freundschaft, es gibt gar eine bayrisch-badische Rettichfest-Ehe“, freut sich die Vorsitzende. Bei schlechtem Wetter wird der Konzertabend direkt in die Schulsporthalle verlegt. Natürlich werden auch Getränke und kleine Snacks offeriert.

Stimmung, Party und Musik mit der „Sto-Band“ und den „Brassanas“ erwartet die Gäste dann am Samstag, 20. Mai auf dem Hof der Familie Griener. Neben vielfältigen Speisen, sind auch Sekt, Wein und Bier oder Cocktails auf der Speisekarte zu finden. Am Sonntag, 21. Mai, startet der Festbetrieb dann um 11 Uhr. Der Musikverein Fremdingen, die Trachtenkapelle Häusern, sowie die Trachtenkapelle Dachsberg und der Musikverein Inzlingen spielen auf. Auf die Kinder wartet das tierische Kinderprogramm mit Ponyreiten und Spielen in der freien Natur.

Aufgrund des feuchten Wetters kann der Griener-Hof keine Parkplätze auf der Wiese zur Verfügung stellen. Parkplätze finden sich bei der Firma Weck und KPG (Kownatzki). Von dort aus hat der Musikverein Öflingen einen Shuttle-Service eingerichtet. Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Brennet in der Wehratalstraße sowie Öflingen Schule und im Oberdorf.

„Der Griener-Hof ist aber auch problemlos zum Fuß oder mit dem Rad erreichbar“, verspricht Ilona Kunzelmann.