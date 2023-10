Melodiös, schwungvoll, tänzerisch und besinnlich – einiges zu bieten hatte am Samstagabend das Konzert von Soundmix in der Wehrer Friedenskirche. Das Orchester des Akkordeonvereines Wehr unter der Leitung von Anna Kisner präsentierte eine bunte Mischung berühmter Kompositionen, deren Vortrag seine Wirkung auf ein begeistertes Publikum nicht verfehlte.

Zum Wehrer Akkordeon-Ensemble Soundmix gehören auch andere Instrumentalisten, wie Bassist Frank Hofer. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Das Orchester, das kurzfristig den krankheitsbedingten Ausfall zweier Mitglieder zu verkraften hatte, meisterte ihren Auftritt bravourös. Dies ist keineswegs selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass die Wahl bekannter und beliebter Werke der jüngeren Musikgeschichte keineswegs automatisch den Konzerterfolg garantiert. Ganz im Gegenteil: Es zeugt sogar von einem gewissen Mut, sich prominenten Werken zu widmen und diese nicht zu nichtssagenden akustischen Neuauflagen alter „musikalischer Zöpfe“ verkommen zu lassen. Soundmix gelang diese Gratwanderung in überzeugender Manier. Solide Arrangements, ein adäquat akkurat eingesetztes Schlagwerk, das engagierte Dirigat von Anna Kisner sowie die Beherrschung der Instrumente durch gut aufgelegte Musikerinnen und Musiker, die es zu jeder Zeit verstanden, musikalische Spannungsbögen zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, garantierten originelle Interpretationen prominenter musikalischer Werke der jüngeren Musikgeschichte.

Großen Applaus erhielt das Ensemble Soundmix unter der Leitung von Anna Kisner für sein Konzert in der Wehrer Friedenskirche. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Dass zu keiner Zeit musikalische Monotonie aufzukommen drohte, war auch dem abwechslungsreich gestalteten Konzert zu verdanken, das Pop und Rock, Spirituals, Musicalsongs, lateinamerikanische Tänze sowie Schlager in seinem Programm vereinte. Es dauerte zwar einige Momente, bis auch das Publikum die musikalische Betriebstemperatur erreicht hatte. Mit der Mischung aus dem Wiedererkennungswert prominenter Kompositionen und originellen Arrangements wusste das Ensemble die Herzen des Publikums jedoch bald zu erobern. Neil Diamonds „Song Sung Blue“, Spirituales wie „Go down Moses“ oder „Joshua fit the Battle of Jericho, „Memory“ aus dem Musical Cats von Andrew Lloyd Webber fanden ebenso das Gefallen der Zuhörer wie der Tango Argentino „El Choclo“, der Paso Doble „Carmencita“ oder das berühmte „La Paloma“ von Sebastián de Yardier. Das vielleicht originellste Stück des Abends erklang im ersten Teil des Konzertes. Gut gelungen ist es dem Ensemble, jene musikalischen Wirkungen nachzuempfinden und zu erzielen, die beim 1982 komponierten „Highlands Cathedral“ von den Akteuren abverlangt wird. Die beiden deutschen Musikern Ulrich Roever und Michael Korb schufen mit dieser Dudelsackmelodie und der strammen, etwas militärisch anmutenden Schlagwerkuntermalung eine Komposition, die von begeisterten Schotten sogar als Nationalhymne vorgeschlagen worden ist.