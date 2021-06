Der frühere Wehrer Kuturamtsleiter Reinhard Valenta wird die Wehrer und Öflinger Chroniken in einem gemeinsamen Band fortschreiben. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag mach die Stadtverwaltung dem Gemeinderat, der sich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag damit befassen wird. Die 1984 erschienene Öflinger Chronik endet inhaltlich mit der Eingemeindung des Ortes nach Wehr im Jahr 1972. Die Wehrer Chronik aus der Feder von Fridolin Jehle erschien 1969. Die geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der historischen Entwicklungen im vorderen Wehratal endet in beiden Chroniken mit Ende des 19. Jahrhunderts; die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts sind nur noch rudimentär angerissen. Eine Aufarbeitung der schwierigen Jahre des „Dritten Reiches“ fehlt völlig. Der dritte Band soll diese Lücke schließen und beginnt mit seinen Betrachtungen am Anfang des 20. Jahrhunderts und die Geschichtsschreibung bis in die Gegenwart fortsetzen.

Der promovierte Historiker Reinhard Valenta ist ein profunder Kenner der Orts- und Regionalgeschichte. Schon in den vergangenen Jahren führte der langjährige Kulturamtsleiter zahllose Zeitzeugen-Interviews mit alten Wehrern und Öflingern, die sich nun auch für die Chronik auswerten lassen. Bis 2025 soll der dritte Band der gemeinsamen Chronik von Wehr und Öflingen fertig gestellt werden.