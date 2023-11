Die Volkshochschulen Bad Säckingen und Wehr (VHS) bieten eine Themenwoche mit dem Schwerpunkt „Ankommen in Wehr“ an. Die Veranstaltungsreihe beinhaltet laut VHS einen historischen Vortrag, eine Buchlesung einer Autorin und ein Erzählcafé. In chronologischer Reihenfolge werden Facetten rund um das Thema beleuchtet. Die Integration ziehe sich wie ein roter Faden durch die Geschichte bis in die Gegenwart.

Es gebe vielfältige Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen und ihr Leben an einem neuen, fremden Ort aufbauen: etwa Flucht und Vertreibung durch Kriege, die Suche nach Arbeit zur Sicherung der Lebensgrundlage, auch persönliche und familiäre Lebensumstände. Den Auftakt der Reihe bilde ein Vortrag von Stadthistoriker Reinhard Valenta „Schweizer, Bayern, Preußen: Arbeitsmigration in Wehr und Öflingen 1839 bis 1900“. Die Industrialisierung führte zu einer tiefgreifenden Veränderung der Bevölkerung in Wehr und Öflingen und war wesentlicher Faktor der Entwicklung des vorderen Wehratals. Valenta habe die Migration jenes Zeitraums ausgiebig erforscht – auch unter Zuhilfenahme von präzise geführten „Fremden- und Ausländerbüchern“. Anhand von Originalfotos und Dokumenten werde er seine Forschungsergebnisse vorstellen.

Die Themenwoche werde fortgesetzt mit Buchlesung und Gespräch mit Heide Scherer. Auf Einladung der Leiterin der Mediathek, Marion Lüber-Schmidt, werde die Autorin aus ihrem Zeitzeugenbuch „Wer Beine hat, der laufe“ vorlesen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges flüchteten 14 Millionen Menschen aus dem Osten des damaligen Deutschen Reiches nach Westdeutschland. Scherer habe Kriegsmütter und -kinder nach ihren Fluchterlebnissen des Winters 1945 befragt. Die authentischen Erinnerungsberichte und Interviews habe sie im neu aufgelegten Buch gesammelt.

Den Bogen in die Gegenwart spanne das „Erzählcafé: Angekommen? Mein Weg nach Wehr.“ Mit Gästen, die irgendwann in Wehr neu angekommen sind, möchten die Moderatorinnen Kerstin Ott und Fatima Zobeidi-Weber ins Gespräch kommen. Wie erlebten sie hier den Neubeginn? Gab es besonders schwere Hürden, besonders schöne Momente? Erwartet werden Teilnehmer aus Italien, der ehemaligen DDR, Syrien und der Ukraine.