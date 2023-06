Im Rahmen der regelmäßigen Vor-Ort-Besuche besichtigte die CDU Wehr laut ihrer Pressemitteilung Hilperts Höfle in Öflingen. Als Ehrengast begrüßte der Stadtverbandsvorsitzende Uwe Planko den ersten Vorsitzenden/Landessprecher des CDU-Freundeskreises Schweiz, Claus H.Widrig, der über die Schweizer Landwirtschaft berichtete.

In der heutigen Zeit, die geprägt ist von Krisen, schlechter Stimmung in Wirtschaft und Gesellschaft, explodierenden Energie- und Treibstoffkosten, gilt das Höfle-Projekt laut Christdemokraten als leuchtendes Beispiel, was man durch Engagement, Visionen, gute Ideen und Schaffenskraft leisten kann. Die Gründer seien bewusst einen alternativen und ökologischen Weg gegangen, indem sie in Öflingen einen einzigartigen Biolandbetrieb mit Direktvermarktung aufgebaut haben. Die tierfreundliche Haltung mit speziell ausgewählten Rassen, verbunden mit kurzen Transportwegen in den eigenen Laden, sorgten dafür, dass Qualität der Produkte und Ökologie hervorragend passten.

Der Fußweg vom Dorfladen zu Hilperts Höfle wurde mit einem tollen Vesper belohnt. Gerade Begegnungen und Diskussionen vor Ort seien wichtig für die CDU. „Wir müssen am Puls der Menschen sein“, so der Vorsitzende Uwe Planko.