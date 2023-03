Mit einer lokalen Ausbildungsmesse wirbt der Wirtschaftsstandort Wehr um Nachwuchskräfte. Eine Idee vonseiten der Servicegemeinschaft wird in Kooperation mit der Realschule, der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Agentur für Arbeit und der Stadt umgesetzt. Am Samstag, 11. März, findet zwischen 10 und 14 Uhr in der Stadthalle der erste Wehrer Berufsorientierungstag statt. Nicht nur die kommenden Schulabgänger der hiesigen Realschule sind angesprochen.

Sabrina Huber kennt als Sparkassenchefin in der Hauptstraße bereits die neuen Herausforderungen. Der Fachkräftemangel ist zunehmend spürbar. Bereits im vergangenen Jahr plädierte Huber in ihrer Vorstandsfunktion bei der Servicegemeinschaft Wehr dafür, neue Wege zu beschreiten. Da hatten bereits fruchtbare Gespräche mit Realschulrektorin Petra Thiesen stattgefunden, auch die Stadt war von Anfang an mit im Boot. Die Koordination lag bei Ricarda Ladmann vom Kulturamt.

30 Betriebe haben ihr Kommen angemeldet. Kaister, Mattes, Schmidts Märkte, Sewec Ozon oder die Zimmerei Graf werben beispielhaft offensiv um den Nachwuchs. Natürlich sind Vertreter von Blumen-Maier, Kownatzki Premium Gears, Office Komplett, Parfümerie Ruthe, Rota, Schreinerei Meroth, oder der Tierklinik Partners ebenso vertreten. Aus der Region beteiligen sich die Bundespolizei, das DRK, Energiedienst, Endress+Hauser, Engel Kältetechnik, Franke, Freudenberg, Hauptzollamt, Landespolizei, das St. Josefshaus, Vita und die Volksbank Rhein-Wehra. Der Versicherer Zürich, die Stadtverwaltung, die Rechtsanwaltskammer oder Elektrotechnik Baumgartner sind ebenfalls bei der Ausbildungsmesse in der Stadthalle vertreten. Die Ausbildungsmesse richtet sich ebenso an Schulabgänger, potenziellen Arbeitgebern stehen Räumlichkeiten für Erstgespräche in der Stadthalle zur Verfügung.