Gegen 1.30 Uhr war in Wehr ein 20-jähriger Opel-Fahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Knapp 1,2 Promille zeigte der Alcomat bei dem jungen Mann an. Nahezu den gleichen Wert hatte der zweite Autofahrer, ein 41 Jahre alter BMW-Fahrer, der am Grenzübergang in Laufenburg gegen 4:15 Uhr kontrolliert worden war. Beide Fahrer mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen, die Führerscheine wurden beschlagnahmt.