Eine Polizeistreife ertappte am Donnerstag in Wehr einen mutmaßlichen Graffiti-Sprüher auf frischer Tat. Der 41-jährige Mann hatte gegen 10.40 Uhr eine Stützmauer an der Öflinger Straße besprüht. Außerdem führte er einen kleinen Handwagen mit, dessen Herkunft bislang noch ungeklärt ist. Der Tatverdächtige will diesen vor einem Einkaufsmarkt „gefunden“ haben. Der Handwagen und die mitgeführten Spraydosen wurden beschlagnahmt. Der Polizeiposten Wehr ermittelt (07762 8078-0).