von sk

Ein an der Breitmattstraße in Wehr geparkter Seat Leon wurde am Samstagmittag von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Laut Polizei stand der Seat von 14.15 bis 17 Uhr auf der Fahrbahn der Breitmattstraße. In dieser Zeit wurde dieses Auto beschädigt, wobei der Blechschaden bei rund 3000 Euro liegen dürfte. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761/934-0.