Im Kernort der Stadt Wehr gibt es seit Samstag keine Post-Filiale mehr. Völlig überraschend hat die Post im Wehra-Areal geschlossen. „Diese Postfiliale muss bis auf weiteres geschlossen bleiben“, heißt es in einem Aushang an der Tür, der dort seit Freitag hängt.

Eine Begründung für die Maßnahme wird nicht genannt. Eine Anfrage bei der Deutschen Post blieb am Montag unbeantwortet. Ein Pressesprecher hat für Dienstag eine Mitteilung angekündigt.

Kurzfristige Schließung

Die Schließung der Post-Filiale kam offenkundig auch für die Angestellten überraschend: „Wir wissen es auch erst seit 9 Uhr. Ihr Post-Team“, steht handschriftlich unter der Ankündigung vom Freitag, in der um Verständnis für die Maßnahme gebeten wird.

Das Verständnis der Kinden blieb mangels Transparenz allerdings überschaubar: Am Samstag und Montag standen immer wieder verdutzte Post-Kunden vor der verschlossenen Tür in der Friedrichstraße – und sorgte dort für entsprechenden Unmut. Denn die Schließung war weder über die Zeitungen noch über das Mitteilungsblatt angekündigt worden. Auch die Frage, wie lange „bis auf weiteres“ dauert, muss offen blieben.

Die Post in Wehr Die Wehrer Post-Filiale wird seit 2007 nicht mehr von der Deutschen Post selbst betrieben, sondern von Daniel Geiger, einem privaten Auftragnehmer, der seitdem auch in anderen Städten am Hochrhein Dienstleitungen der Postfilialen übernommen hat. In Wehr war die Postfiliale zunächst in der Industriestraße, seit 2017 ist sie im Wehra-Areal zu finden. Die im Schaufenster angegebene Adresse der Internet-Präsenz des Unternehmens ist aktuell aber nicht mehr erreichbar.

Wo bekomme ich nun Post-Dienstleistungen?

Wer in der Filiale ein Einschreiben, Päckchen oder Paket abholen möchte, das nicht zugestellt werden konnte, wird nun an die Postfiliale im Öflinger Dorfladen verwiesen. Kunden der Postbank können bestimmte Dienstleistungen wie Bargeldabhebungen in der SB-Filiale der Deutschen Bank am Bahnhofplatz in Anspruch nehmen. Sowohl Postbank als auch Deutsche Bank gehören zur Cash-Group, die den eigenen Kunden die kostenfreie Nutzung des gemeinsamen Geldautomaten-Netzes ermöglicht.

Päckchen und Pakete können in Wehr in verschiedenen Paketshops im Einzelhandel aufgegeben werden. So bei Tabak Biesinger, Hauptstraße 39-43, im Vodafone-Shop in der Hauptstraße 42 und im Tabak- und Lotto-Geschäft am Bahnhofsplatz 8.

Kunden von Postfächern erhalten laut Aushang ihre Postfachpost nun an die Hausanschrift zugestellt. „Vorübergehend“, wie es heißt.