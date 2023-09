Wehr – „2050 ist heute.“ Ein kurzer Satz, mit dem der Basler Universitätsprofesser Frank Krysiak seinen Vortrag bei den Wehrer Grünen begann und auch beendete. Ein Satz, der verdeutlichen soll, wie dringlich Handlungsbedarf seitens der Politik besteht, wenn es um die Energiewende und damit um Klimaschutz geht.

Der Fachvortrag fand großen Anklang: Wie die Wehrer Grünen als Veranstalter mitteilen, lauschten gut 50 Zuhörer den Erläuterungen von Frank Krysiak im Brauhaus Meier. Mit Grafiken und Daten untermauerte der Referent, der keiner Partei angehört, seine Informationen.

Es sei gut zu erkennen, dass der weitere Ausbau von erneuerbaren Energien wichtig und richtig und schon jetzt eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung ist. Es gehe darum, so Krysiak, einen stabilen erneuerbaren Energiemix zu kreieren, schon vorhandene Speicherkapazitäten zu nutzen und neue Speichermöglichkeiten zu entwickeln. Zum jetzigen Zeitpunkt noch in Gas- und Öltechnik zu investieren, sei eine zukünftig sehr teure Angelegenheit – „Fossile Energieträger werden in naher Zukunft aufgrund des steigenden CO 2 -Preises unbezahlbar.“

Erneuerbare Energien in vielfältiger Form stellen demgegenüber, so Krysiak, eine große Chance der Energiewende dar. „Wir sind auf einem guten Weg und das, was uns mit der Energiewende erwartet, kann richtig gut werden“, betonte der Universitätsprofessor in seinem Vortrag.

An welcher Stelle dieses Weges Baden-Württemberg und auch die Stadt Wehr derzeit stehen, fasste am Ende der Landtagsabgeordneter der Grünen, Niklas Nüssle, zusammen und betonte, dass es mutige politische Entscheidungen brauche, um diesen Weg jetzt kontinuierlich weiterzugehen.

Im Anschluss an den Vortrag gab es eine Fragerunde, die von den Zuhörenden rege in Anspruch genommen wurde. Und auch nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung wurde weiterhin lebhaft mit den grünen Gemeinderäten, dem grünen Vorstand, Niklas Nüssle sowie Krysiak in kleinen Kreisen weiterdiskutiert.