von Peter Koch

Vor Gericht hat ein 31-jähriger Pizzeriamitarbeiter aus Wehr den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft akzeptiert. Er räumt damit den Verstoß ein und akzeptiert das Strafmaß von sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Fahrerlaubnissperre von einem Jahr.

Das Verfahren

Das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht war gegen den Mann vor dem Amtsgericht Bad Säckingen eröffnet worden, da der Angeklagte zunächst Einspruch gegen den von der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Strafbefehl erhoben hatte.

Die Anklage

Vorgeworfen wurde ihm ein Verkehrsunfall vom September 2020, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Laut Anklage war der Angeklagte mit seinem Auto und ohne Fahrerlaubnis aus der Hadwigstraße in Öflingen nach rechts in die Wehratalstraße abgebogen und unmittelbar auf die Gegenfahrbahn gesteuert, da ein parkendes Auto seine Spur blockierte.

Der Unfall

Dabei übersah er demnach den Radfahrer im Gegenverkehr, der nur durch eine Notbremsung den Zusammenstoß verhindern konnte. Dies habe dazu geführt, dass der Radfahrer über den Lenker auf die Straße stürzte. Nachdem der Angeklagte dem Radfahrer zunächst auf die Beine geholfen hatte, habe er anschließend die Unfallstelle mit dem Auto verlassen, um der Feststellung seiner Personalien zu entgehen. Denn wie sich herausstellte, war der 31-Jährige gar nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Aussage

Der Angeklagte gab vor Gericht an, dass er selbst nicht gefahren sei. Seine Ehefrau habe den Wagen gesteuert und sei nach dem Sturz des Radfahrers weinend weggelaufen. Er habe sich zuerst um den Radfahrer gekümmert und dann seine verängstigte Frau zurück zur Unfallstelle geholt. Das Auto habe dabei die gesamte Zeit vor Ort am Straßenrand gestanden.

Zeugen widersprechen Angeklagtem

Dem widersprachen die Zeugen in der Beweisaufnahme. Sowohl der geschädigte Radfahrer als auch eine Anwohnerin, die die unmittelbare Situation nach dem Unfall beobachten konnte, gaben an, dass der Angeklagte selbst gefahren und allein im Auto gewesen sei. Eine Frau sei nicht vor Ort gewesen.

Weitere Vergehen

Eine geraume Zeit nachdem sich der Angeklagte von der Unfallstelle entfernt habe, sei er mit einem anderen Auto zurückgekommen. Diesmal als Beifahrer und mit einer jungen Frau als Fahrerin. Die Zeugin belastete den Angeklagten zudem weiter, da sie ihn regelmäßig in der Vergangenheit zu seiner Arbeitsstelle bei einer Pizzeria fahren sah und sie wisse, dass er dort auch Pizza an Kunden ausliefere.

Richterin ermahnt Angeklagten

Die vorsitzende Richterin unterbrach nach der Vernehmung der Zeugen die Verhandlung und bat Staatsanwaltschaft und Verteidigung zum Gespräch. Später teilte sie der Öffentlichkeit mit, dass die Aussagen der Zeugen eindeutig in eine Richtung wiesen. Sie bat den Angeklagten deshalb dringend, in sich zu gehen und sich zu fragen, ob er diesen Weg weiter beschreiten wolle, der in der Folge zu einer strafbaren Falschaussage seiner Frau führen könne.

Das vorläufige Ende

Nach 20-minütiger Beratung mit seinem Verteidiger erklärte der Angeklagte schließlich, dass er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurücknehme. Durch die Aussage der Zeugin muss der Angeklagte allerdings mit erneuten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und einer weiteren Anklage wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.